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التعليم والمعرفة

«منصة للتوزيع» تحتفي بالكتاب الإماراتي في المعارض المحلية والدولية

تولي «منصة» أهمية خاصة للمشاركة في معارض الكتب (من المصدر)
28 نوفمبر 2023 23:52

الشارقة (الاتحاد)

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يشهد الربع الرابع من عام 2023 تكثيفاً لجهود شركة «منصة للتوزيع» الرامية إلى الإسهام في تعزيز الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات وتمثيل الناشر الإماراتي في الأحداث الثقافية محلياً وإقليمياً، إذ فضلاً عن مشاركتها في عدة معارض دولية وإقليمية في شهر أكتوبر، تشارك شركة منصة أيضاً في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي انطلق في 22 نوفمبر الجاري ويستمر حتى الثاني من ديسمبر 2023، إضافة إلى مشاركتها في معرض الجزائر الدولي للكتاب، ومهرجان العين للكتاب في الفترة ما بين 25 أكتوبر و19 نوفمبر.
وعبر مشروع «منصة» الذي يهدف إلى دعم الناشرين الإماراتيين من أعضاء الجمعية وتسويق إصداراتهم في معارض الكتب الدولية، عرضت شركة «منصة» في تلك المعارض الثلاثة أحدث إصدارات 103 ناشرين من أعضائها شملت 1050 عنواناً، بإجمالي 10200 كتاب، متيحةً لجمهور القراء والمشاركين فرصة استكشاف شتّى صنوف الأدب والإبداع الإماراتي من تأليف وترجمة.
ففي «مهرجان العين للكتاب»، احتفت «منصة» عبر مشاركتها التي استمرت من 25 أكتوبر حتى 19 نوفمبر بالأعمال الملهمة للكتّاب والمفكرين والمبدعين الإماراتيين والعرب، وحفّزت حبّ القراءة لدى الأجيال الشابّة في الإمارات من خلال عرض 400 عنوان بإجمالي 3 آلاف كتاب من إنتاج 30 دار نشر محلية.وخلال الدورة 46 من معرض الكويت الدولي للكتاب العريق الذي انطلقت أولى دوراته في نوفمبر 1975، تقدّم «منصة» 500 عنوان من إصدارات 53 ناشراً إماراتياً، حيث تعرض 6 آلاف كتاب في مجالات الفكر والعلوم والأدب، بما يشمل مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الأطفال الإماراتي، إذ يولي المعرض اهتماماً خاصاً بالطفل عبر برنامج غني من الورش العملية والفنية، وأندية القراءة والكتابة.
بينما وسّعت شركة منصة للتوزيع نطاق وصول دور النشر الإماراتية إلى الجمهور الإفريقي من خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض الجزائر الدولي للكتاب 2023 التي اختتمتها في 04 نوفمبر الجاري، ونقلت عبرها 1200 كتاب تشمل 150 عنواناً من إصدارات 20 ناشراً مشاركاً.
وعلى مدار عام 2023 عززت شركة «منصة» من مساعيها لدعم دور النشر الإماراتية وإيصال إصداراتها التي تعكس المشهد الثقافي الإماراتي الغني وصناعة النشر المتطورة في دولة الإمارات إلى كل مكان، عبر مشاركتها في مجموعة كبيرة من معارض الكتب المحلية والإقليمية والدولية التي شكّلت حلقات وصل مهمة بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم من صناع الكتاب حول العالم وأتاحت لهم التعرّف إلى جديد الصناعة، وتوزيع الكتب إقليمياً، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الثقافية المحلية والدولية ومنصات بيع وتوزيع الكتب، وتوسيع أعمالهم. وقد وفّرت الشركة نقطة تواصل ميسرة للناشرين العالميين إلى سوق النشر العربي، حيث تولي الشركة أهمية خاصة للمشاركة في معارض الكتب التي تُقام في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، لرفد القارئ العربي بإبداعات الناشر الإماراتي، ولعب دور في تشجيع القراءة لدى الشباب العربي.

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