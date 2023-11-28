«الإمارات في معجم العين» بالعويس الثقافية 5 ديسمبر

دبي (الاتحاد)

احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في 5 ديسمبر 2023 معرضاً للتصوير بعنوان «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبدالله الخان، الذي وثق بعدسته الكثير من مفردات الحياة في الإمارات، حيث كان يجوب إمارات الدولة ومدنها منذ عام 1963 حاملاً كاميرته ومتسلحاً بخبرته كمصور لشركة نفط البحرين «بابكو»، وخلال تلك السنوات زار عبدالله الخان مناطق كثيرة بكاميرته، مصوراً حياة الناس، والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق والشطآن والجسور وغيرها..لقد استطاعت عدسة المصور عبدالله الخان بحرفية عالية أن توثق نشاطات الشيوخ والحكام والمسؤولين، وتعد صورته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. طيب الله ثراه، التي التقطها عام 1966 من أبرز صور المعرض، والتي اعتُمدت فيما بعد صورة رسمية للحاكم.

ولم يغفل عبدالله الخان الشخصيات العامة في الحياة اليومية من سياسيين وإداريين وتجار وغيرهم، مما كان لهم حضور فاعل في الحياة الاجتماعية بشكل عام.

فقد دخل الدواوين والقصور، فاستحق لقب مصور الملوك، وها هو اليوم يطل علينا عبر هذا المعرض الذي يحمل ملامح تلك الفترة من حياة دولة الإمارات، وكأنه يراها بعين الأمل والتفاؤل، فانعكس ذلك على صوره بالأبيض والأسود، فصارت شهادة على حدث كبير، وراحت تسير من زمن إلى زمن، وها هي قد تعدت الـ50 من عمرها، ولكنها لا تزال صوراً فتية نابضة بالحياة.

ويضم المعرض 126 صورة بالأبيض والأسود متفاوتة الحجم ولكنها تنتظم في أضمومة واحدة يحملها موضوع الحنين والتوثيق فيرفع من شأنها في الوجدان ويزيد من حضورها المبهج في الأفئدة.

ويترافق المعرض مع ندوة للمصور عبدالله الخان بعد الافتتاح وكذلك طباعة كتاب يحمل عنوان المعرض ذاته أعده الكاتب البحريني حسين المحروس يعكس جانباً من شخصية المصور الخان إلى جانب صور منتقاة من مفردات المعرض.