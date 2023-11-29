جمعية الناشرين الإماراتيين: الشهداء كتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها الأجيال

الشارقة (الاتحاد)

أكّد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الاحتفاء بيوم الشهيد هو أعظم تخليد لذكرى أبطال شجعان قرنوا الأقوال بالأفعال، فضحّوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن وعزّته، لتبقى تضحياتهم مصدراً يلهم الإماراتيين جيلاً بعد جيل بمعاني الفداء والوفاء والعزّة والكرامة.

وقال: «نُحْيي اليوم ذكرى أبطالنا الأحرار الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة رخيصة فداءً للوطن، وكي يعيش أهلهم في أمن وسلام، فارتقوا إلى أسمى درجات الشرف والمجد. اليوم نكرّم رموز الوطنية والعزة الذين، وإن رحلوا بأجسادهم، فسيبقون في ذاكرة الإمارات والإماراتيين مصدر فخر وشموخ.. تحية ملؤها المحبة والافتخار إلى كل شهيد روى بدمائه الزكية تراب الوطن، وكتب بها صفحات مضيئة تهتدي بها الأجيال».