جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ: ذكرى الشهيد طيف نور يضيء دربنا

الشارقة (الاتحاد)

قالت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إن الاحتفاء بيوم الشهيد يحمل معاني الفخر والتقدير التي يكنّها كل إماراتي وإماراتية لشهداء الوطن الأبرار وتضحياتهم التي تجسّد قيماً سامية من الإيثار وحب الوطن، وبذل النفس في سبيل رفعته وأمنه وأمانه.

وقالت: «إن ذكرى شهدائنا البواسل الذين سالت دماؤهم الزكية فداءً للوطن وعزّته ستبقى دوماً محفورةً عميقاً في ذاكرتنا طيف نور يضيء دربنا، ومصدر إلهام يزرع داخلنا روح الإقدام وقيم العطاء والوفاء، ويقود خطواتنا بعزم وطموح لمواصلة البناء، ودفع مسيرة وطننا الغالي نحو مزيد من الإنجازات، وصولاً إلى المستقبل الذي ننشده جميعاً».