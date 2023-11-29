مدير «دبي للثقافة»: يوم الشهيد رسالة وفاء

دبي (وام)

قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إن يوم الشهيد ذكرى وطنية تعكس قيم التفاني والإخلاص، وتعبر عن معاني العطاء والعز والكرامة، ورسالة وفاء لشهداء الوطن الأبرار ورجاله المخلصين الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الإمارات وإنجازاتها وكرامتها.

وأضافت بمناسبة ذكري يوم الشهيد: «نقف في هذا اليوم إجلالاً لشهدائنا، ونستحضر مواقفهم المشرفة وبطولاتهم التي تعزز في نفوسنا قيم الولاء والانتماء للدولة، وترسخ أسمى صور التضحية وبذل الغالي والنفيس فداءً للوطن، حيث قدموا أروع الأمثلة في الوطنية، ورسموا صورة مشرفة عن مجتمعنا وقيمنا الأصيلة».

ونوهت، إلى أن تضحيات هؤلاء الأبطال ستظل مصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن، ومحفزاً على مواصلة السير على نهج الآباء المؤسسين والتمسك بمبادئ الاتحاد، وتحقيق طموحات الدولة وتطلعاتها الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.