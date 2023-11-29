الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مدير «دبي للثقافة»: يوم الشهيد رسالة وفاء

هالة بدري
30 نوفمبر 2023 02:12

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر

قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إن يوم الشهيد ذكرى وطنية تعكس قيم التفاني والإخلاص، وتعبر عن معاني العطاء والعز والكرامة، ورسالة وفاء لشهداء الوطن الأبرار ورجاله المخلصين الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الإمارات وإنجازاتها وكرامتها.
وأضافت بمناسبة ذكري يوم الشهيد: «نقف في هذا اليوم إجلالاً لشهدائنا، ونستحضر مواقفهم المشرفة وبطولاتهم التي تعزز في نفوسنا قيم الولاء والانتماء للدولة، وترسخ أسمى صور التضحية وبذل الغالي والنفيس فداءً للوطن، حيث قدموا أروع الأمثلة في الوطنية، ورسموا صورة مشرفة عن مجتمعنا وقيمنا الأصيلة».
ونوهت، إلى أن تضحيات هؤلاء الأبطال ستظل مصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن، ومحفزاً على مواصلة السير على نهج الآباء المؤسسين والتمسك بمبادئ الاتحاد، وتحقيق طموحات الدولة وتطلعاتها الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يوم الشهيد
الإمارات
دبي للثقافة
دبي
هالة بدري
هيئة الثقافة والفنون
شهداء الوطن
شهداء الإمارات
آخر الأخبار
هزاع بن زايد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق «COP28»
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق «COP28»
اليوم 15:34
الوداد يبحث عن الخروج من الدوامة!
الرياضة
الوداد يبحث عن الخروج من الدوامة!
اليوم 15:30
رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»
اليوم 15:22
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©