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علي بن تميم: يوم الشهيد يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن

علي بن تميم
30 نوفمبر 2023 02:12

أبوظبي (وام)

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أكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن يوم الشهيد يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن. 
وقال في تصريح بهذه المناسبة: «يمثل يوم الشهيد قيم الوفاء والتقدير لأولئك البواسل والأبطال الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل رفعة وعزة وشموخ هذا الوطن العزيز، وهي كذلك مناسبة لتذكُّر من كانت تضحياتهم سبباً في استلهام كل إماراتي للإصرار على أن تكون له بصمة في النهوض بوطنه، مسترشداً بتلك العزيمة التي تسلّح بها الشهداء الأبطال، الذين استحقوا بفضل ما قدموه لوطنهم المجد والخلود والتكريم». وأضاف: «لنعزز في هذا اليوم قيم الولاء والانتماء للوطن وأن ننقل لأبنائنا ولأحفادنا ما صنعه هؤلاء الأبطال من أجل أن تنعم الأجيال القادمة بمستقبل آمن ووطن مزدهر، يحظى فيه أبناؤه ومجتمعه بالسكينة والأمان والحياة الكريمة بفضل رؤية القيادة الحكيمة، ورؤى التنمية الشاملة الحاضنة للفكر والتعليم والثقافة وبناء الوعي النابض بحب المعرفة، وبكل ما يحث على السير في دروب التسامح والتعايش».

علي بن تميم
يوم الشهيد
الإمارات
شهداء الوطن
شهداء الإمارات
مركز أبوظبي للغة العربية
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