وزير الثقافة: يوم الشهيد ذكرى غالية على قلوبنا ومشهدٌ وطني يجسّد روابط التلاحم والانتماء

أبوظبي (وام)

قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، بمناسبة يوم الشهيد 2023: «إن يوم الشهيد ذكرى غالية على قلوبنا ومشهدٌ وطنيّ سامٍ يعكس روابط التلاحم والانتماء بين أبناء المجتمع الإماراتي، وكلنا على يقين أن تلك التضحيات التي قدّمها رجال الدولة المخلصون أسهمت في الارتقاء بمكانة الدولة ورِفعتها، وصنعت منها واحة أمن وأمان ورخاء، وباتت بلادنا اليوم وجهة لجميع الشعوب والثقافات من حول العالم، وهذه هي نتيجة الإخلاص في العمل والوفاء والتضحيات التي قدّمها شهداؤنا الأبرار، مقدمين للأجيال المقبلة مثالاً للبذل والعطاء، لتبقى راية الاتحاد خفّاقة في كلّ المحافل ونموذجاً مشرّفاً يحتذى به».

وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «رحم الله شهداء الوطن الشجعان الذين سطروا بدمائهم الشرف والإيثار وحب الخير، وقدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن الوطن ومكتسباته لتظل راية الاتحاد شامخة وقوية، وسيبقون دائماً رمزاً وطنياً خالداً للعزة والفخر في نفوسنا».