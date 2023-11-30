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التعليم والمعرفة

محمد سالم المزروعي: في عيد الاتحاد نستشعر بكل فخر واعتزاز معاني الوحدة

محمد سالم المزروعي
30 نوفمبر 2023 20:35

دبي (الاتحاد)
قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في عيد الاتحاد، «نستشعر بكل فخر واعتزاز ما تحمله هذه الذكرى من معاني الوحدة والتلاحم التي غرسها الآباء المؤسسون في قلوبنا، حيث يمتزج فيها حب الوطن برؤيتنا وتطلعاتنا للمستقبل، ليشكل محطة متجددة تعكس عزمنا على الاستمرار في بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة».
وأضاف: «نجدد العهد والولاء للقيادة بالعمل في مكتبة محمد بن راشد على توسيع آفاق المعرفة والثقافة، متبنين استراتيجيات تعليمية مبتكرة تتماشى مع أحدث التقنيات، لتكون مكتبتنا ملتقى للعقول المبدعة، ومنصة للتواصل الثقافي والعلمي، مساهمةً في تعزيز الهوية الوطنية مستلهمين من تاريخنا العريق وتراثنا الغني، لنواصل السير على درب التقدم والابتكار، متحدين كقلب واحد نحو آفاق جديدة من النجاح والازدهار».

 

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