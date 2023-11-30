ندوة الثقافة والعلوم تحتفي بعيد الاتحاد الـ52

دبي (الاتحاد)

احتفت ندوة الثقافة والعلوم بعيد الاتحاد الـ52 بأمسية شعرية موسيقية تغنت بحب الوطن امتزج فيها الشعر والموسيقى والألحان. حضر الأمسية بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وجمع من الشعراء والمهتمين، وقدم لها الإعلامي جمال مطر الذي عبر عن سعادته بالاحتفال بالوطن الغالي النفيس.

وعلق جمال مطر مستذكراً قول أمير الشعراء أحمد شوقي «وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي»، وأضاف أن الأمسية شعرية موسيقية في حضرة الكلمة والنغم، فذروة الشعر عندما يصل للحكمة، وذروة الموسيقى عندما تخاطب الروح بكل عفوية وبلا ممانعة. وأكد أن الشعراء المشاركين في الأمسية تغنوا كثيراً بحب الوطن فهم دائماً في حضرة الكلمة والشعر وذكريات الوطن وحبه.

وبدأت الأمسية بالشاعر محمود نور الذي عبر في كلماته عن حبه وتعلقه وشغفه بالوطن قائلاً:

وطَنٌ عَزيزٌ شَامِخٌ مُتَوَحِّدُ

والشَّعْبُ حَافِظُ عَهْدِهِ ومُوَحِّدُ

في ظِلِّ قَادَتِنَا نَعيشُ بِعِزَّةٍ

أمْنٌ يُظلِّلُنَا وعيْشٌ أرْغَدُ

فَلْنَبْتَهِلْ لِله نَشْٓكُرُ فَضْلَهُ

ولَهُ نُصَلِّي خَاشِعينَ ونَسْجُدُ

يَا رَبُّ فَاجْعَلْ خَيْرَنَا في أهْلِنَا

وتَوَلَّنَا بِرِضاكَ يَا مَنْ نَقْصِدُ

وغرد نور حباً في مؤسس الاتحاد وباني الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قصيدة بعنوان زايد في العُلا بيتُ القصيد قال فيها:

أنا مِنْ أرضِ زايدَ إن تُباهي

أباهي كل مجْدٍ في الوجُودِ

فزايدُ قد بَنى وطناً وشَعْباً

وألهمَنا الحياةَ بِلا حُدودِ

وصدحت شيخة المطيري محتفية بشهداء الوطن حباً وشموخاً واعتزازاً بما بذلوه من دماء عطرة قائلة:

من كفنوا نخلاً شهاباً أمة

من ودعوا والراحلون مداد

ولكم كتبت على السماء منازلا

عهداً فأنت النصر والميعاد

كحلت أطراف العيون بموعد

الدر أنت وما سواك رماد

وبقيت منتصب الحياة كأنما

من طين روحك بلت الأكباد

غيماً أتيت إلى السماء ونجمة

ستظل تمطر بعدك الأبعاد

وتفوح هذي الأرض من مد الثرى

مسكاً فتروى بالشهيد بلاد

وتغنت شيخة بحب الإمارات السبع والخليج قائلة:

وقفن على قلب الخليج قصائدا

ونخلاً خنيزياً فكن دثاريا

على أرضهن الشيخ يحضن غافة

فأكتب من جذر العناق كتابيا

أمد على سطر الرمال حمامة

وجارة أحلام تبوح بحاليا

أنا لحظة الماءين منذ عبرتها

فصار حنين العابرين دياريا

وصدح الشاعر عبدالله الهدية بأبيات من قصيدة كوكب التاريخ قال فيها:

هذي الإمارات في تحليق موكبها

على جباه المعالي ترسم السيرا

تلون الكون بالنور المبين ومن

قنديل عذق الثواني تخرف الدررا

تمشي على كوكب الإعجاز في ثقة

تمشي وتقطف من عين المدى الظفرا

توزع الحب في أرجاء كوكبنا

ومن صكوك الهوى تهدي الورى السمرا

إسراؤها يمتطي معراجها، ولها

يصفق الكون مسروراً ومنبهراً

وختم الهدية قصيدته متباهياً وشامخاً بحب الإمارات قائلاً:

هذي بلادي التي في حبنا شُغفت

واستمطرت باسمنا آياتها الغررا

وكم إليها مجرّات الغرام سعت

والنور نحو رباها كم رنا وسرى

وصاحب الأمسية عزف موسيقي للعازفين الإماراتيين عبدالعزيز المدني عازف العود، وعمر باوزير عازف القانون اللذين عزفا بعض كلمات شعر الشيخ زايد المغناة من قصيدة (مشغوب) وقصيدة (الصقور المخلصين) وعزف لأغنية (إمارات صباح الخير) و(الله يا دار زايد) وقد تفاعل الحضور مع النغم والكلمة وحب الوطن.

وختمت الأمسية بتكريم المشاركين من قبل بلال البدور الذي أكد أن الاحتفال بعيد الاتحاد ليس مجرد ذكرى سنوية يحتفى بها فقط، ولكنه أيضاً استحضار وعرفان وحب لوطن شامخ نفخر به ونعتز، وطن أسس على العطاء والبذل والرفعة، وما يزيدنا فخراً مواكبة الاحتفال بعيد الاتحاد مع استضافة الإمارات لأكبر حدث عالمي قمة «كوب 28» ما يعزز مكانة وحضور وقوة الإمارات وتطلعها الدائم للأمن والأمان والاستقرار.