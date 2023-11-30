محمد المر: عيد الاتحاد محطة ملهمة في تاريخنا

دبي (الاتحاد)

قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إنَّ اليوم الوطني يجسد محطة ملهمة ومتجددة في تاريخنا، بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتقودنا يوماً بعد يوم نحو مستقبل مشرق ومسيرة من الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلك المسيرة التي بدأها الآباء المؤسسون ويسير على دربهم قادتنا، حفظهم الله ورعاهم، لتبقى راية الوطن عالية خفاقة».

وأكد معاليه، حرص مكتبة محمد بن راشد على قيادة دور حيوي في ترسيخ الهوية الوطنية ونقلها جيلاً بعد جيل، لتشكل جسراً للمعرفة يربط الماضي بالحاضر ويمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر يعكس ثراء ثقافتنا وتاريخنا، وبما يدعم الاستراتيجيات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031 وتطلعات القيادة للخمسين عاماً المقبلة. واختتم «نجدد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، متعهدين بالسير على نهج الآباء المؤسسين في البناء والتطوير من أجل رفعة وطننا وتعزيز وحدتنا وقوّتنا بما يعبر عن إيماننا الكبير بمستقبل مزدهر لدولتنا».