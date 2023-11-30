«أبوظبي للغة العربية» ينظم مهرجان الظفرة للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية «مهرجان الظفرة للكتاب 2023» تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها» خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر المقبل في الحديقة العامة بمدينة زايد، يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك بمشاركة 50 عارضاً.

وتتميّز دورة هذا العام من «مهرجان الظفرة للكتاب» ببرنامج حافل يوثّق صلة المجتمع الإماراتي بالماضي العريق.

وبهذه المناسبة قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «في ضوء النجاحات السابقة التي حقّقها والإقبال الكبير الذي سجّله، نفخر اليوم بتنظيم نسخة متجدّدة من مهرجان الظفرة للكتاب في دورته لعام 2023 التي تحمل في طيّاتها برنامجاً ثقافياً تراثياً نوعياً يُرسّخ مفاهيم الانتماء والاهتمام بالإرث الثقافي والأدبي والفني الإماراتي، ويوفّر تجربة غنية ورائعة عبر طيف متكامل من الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية التي تواكب تطلّعات جميع أفراد الجمهور على اختلاف أذواقهم». وأضاف: «يرتبط المهرجان بالطبيعة الفريدة لمنطقة الظفرة، إذ يعمل على توطيد العلاقة بالموروث الإماراتي المحلي الأصيل الذي هو مصدر محفّز للانتماء والولاء للوطن».

ويقدّم المهرجان للعام الثاني على التوالي برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبتها الناس»، الذي يشارك فيه نخبة من شعراء منطقة الظفرة، ويضمّ «ليلة الشاعر علي أحمد الكندي المرر»، و«ليلة الشاعر رشاد بن سندية المنصوري»، و«ليلة الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري»، و«ليلة الشاعر علي سالم الهاملي»، فضلاً عن «ليلة الشاعر عبدالله عمر بخيت المنصوري» و«ليلة الشاعر مبارك بن يافور العامري». كما يشهد المهرجان إقامة حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «سرد الذهب»، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً وعالمياً.

ويحتفل المهرجان باليوم العالمي لذوي الهمم، حيث يُخصص لذلك اليوم الأول للحدث بتقديم مجموعة من الندوات والفعّاليات، والعروض الفنية بمشاركة طلاب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وتتضمّن الندوات ندوة «أنا أستطيع!».

كما ينظم المهرجان العديد من الندوات الثقافية الغنية، من ضمنها، جلسة «الاستدامة من الأجداد إلى الأحفاد» بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، و«علاقة الشباب العربي اليوم بالإرث اللغوي للغة العربية» بالتعاون مع مجلس شباب اللغة العربية.

ويقدّم المهرجان فعّاليات وبرامج متنوّعة للأطفال والناشئة تُسهم في تعزيز نموّهم، وتطوير مهاراتهم. وإلى جانب ركن الأطفال، يستحدث مهرجان الظفرة للكتاب للمرة الأولى ركناً للناشئة، ويقدّم من خلاله فعّاليات متخصّصة للفئة العمرية فوق 12 عاماً.

ويُركّز برنامج الفنون في المهرجان هذا العام على العديد من الجوانب الفنية التي تثير اهتمام الناس. ويشارك في البرنامج عدد من الفنّانين الموهوبين من أبناء منطقة الظفرة.

يذكر أن «مهرجان الظفرة للكتاب 2023» يُقام بالتعاون مع «مركز التواجد البلدي- منطقة الظفرة» كشريك، وباي رو PayRaw كشريك لوجيستي. كما يتم تنظيم البرامج بالتعاون مع مجموعة من الشركاء هم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومجلس شباب اللغة العربية، وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وجمعية أصدقاء البيئة.