«الثقافة والسياحة» تطلق خدمة «مكتبة 24/7»

أبوظبي (الاتحاد

أطلقت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خدمة «مكتبة 24/7» التي ستفتح بموجبها المكتبات العامة في الإمارة أبوابها للزوار الباحثين عن المعرفة على مدار الساعة بما في ذلك خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية. ويمكن الآن للباحثين والأكاديميين والطلبة والباحثين عن المعرفة ممن يبلغون 18 عاماً فما فوق زيارة أي من المكتبات العامة الخمس المنتشرة في أبوظبي في أي وقت ليلاً أو نهاراً، للاستفادة من خدمات إعارة وإرجاع الكتب باستخدام جهاز الإعارة الذاتي، ومن المساحات والخلوات الدراسية في المكتبات، واستخدام أجهزة الحاسب الآلي، وخدمة الاتصال بالإنترنت التي توفرها المكتبات لجميع زوارها.ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتمكين المنظومة الثقافية الوطنية وإرساء نموذج حضاري يحتذى به من حيث القدرة على اكتساب المعارف والعلوم المختلفة، من خلال إتاحة مختلف الكتب والمراجع العلمية والأدبية والمعرفية لكافة فئات المجتمع في جميع الأوقات.

وأشارت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى أن إطلاق هذه المبادرة الجديدة جاء استجابة لحاجة القراء والباحثين لاستخدام المكتبات خارج ساعات الدوام الرسمي، حيث بات الآن بإمكان المستفيدين ممن يعملون خلال ساعات اليوم زيارة المكتبات في أي وقت والاستفادة من البيئة الهادئة والخدمات التي توفرها المكتبات لمتابعة أبحاثهم العلمية أو الأدبية، وتعزيز شغفهم بالقراءة والمعرفة.

وأضافت شيخة المهيري: «تعتبر المكتبات من أهم المعالم التي تدل على مستوى التقدم الحضاري والثقافي لدى شعوب العالم، وتأتي إتاحة خدمات المكتبات العامة في أبوظبي على مدار الساعة لتمثل خطوة أساسية في إطار جهودنا الرامية لترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي بوصفها منارة عالمية للثقافة والمعرفة. وقد حرصنا على توفير هذه الخدمة لكافة فئات المجتمع دون الحاجة لعضوية 'مكتبة'، وسنواصل العمل على تطوير الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة في الإمارة بما يحقق رضا مرتاديها ويلبي تطلعاتهم».

وكشفت «مكتبة» عن دليل الاستخدام الذاتي لمرافق المكتبات العامة في إمارة أبوظبي والخاص بخدمة «مكتبة 24/7»، حيث يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إصدار بطاقة دخول خاصة لدى مكتب الخدمة الرئيسي خلال ساعات العمل الرسمية (من الاثنين حتى الخميس 8 صباحاً - 8 مساءً، والجمعة 7:30 صباحاً - 12 ظهراً). ومن ثم سيكون بإمكان المستفيدين الدخول للمكتبة بعد ساعات العمل الرسمية شرط أن يكون عمر المستفيد 18 سنة فما فوق، وأن يتم استخدام بطاقة الدخول لحاملها فقط، وألا يتم اصطحاب الأطفال بعد ساعات العمل الرسمية (8 مساءً - 8 صباحاً).

ويدعو دليل الاستخدام الذاتي المستفيدين من الخدمة الجديدة للالتزام بقواعد وسلوكيات المكتبات العامة لجهة الحفاظ على الممتلكات العامة، والالتزام بالهدوء في المكتبة، والامتناع عن الأكل والشرب وعن تصوير المكتبات وزوارها.

يشار إلى أن عدد زوار المكتبات العامة في أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 قد وصل إلى126,263 زائراً توزعوا على المكتبات العامة في الإمارة: مكتبة منتزه خليفة، ومكتبة الباهية، ومكتبة الوثبة، ومكتبة المرفأ، ومكتبة زايد المركزية.