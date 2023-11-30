مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52

دبي (الاتحاد)

احتفاءً بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، نظمت مكتبة محمد بن راشد سلسلة من الفعاليات المميزة على مدار اليوم، والتي تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية وورش العمل والأمسيات الشعرية المخصصة لجميع أفراد العائلة.

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة وحضوراً كبيراً من الأطفال والعائلات، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم بين الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع روح الاتحاد ويجسّد تاريخ دولة الإمارات ويدعم الترابط الأسري والمجتمعي.

وتضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مميزة، هي دكان الخور، وجمع اللآلئ، ومزرعة الحيوانات الأليفة، وفقرة الصقار، وتصميم البرقع، بالإضافة إلى صناعة الدمى الشعبية، وفن الزخرفة النافرة، والطباعة على الخشب، وصناعة حقائب صديقة للبيئة، وصناعة الدخون، وفن الليوا، والعرس الإماراتي. واختتمت المكتبة فعالياتها لهذا اليوم بأمسية شعرية بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، أحياها الشاعران سعيد الظنحاني وعلياء جوهر، وأدارتها الشاعرة الهنوف محمد، حيث تغنّى الشعراء بحب الوطن من خلال أشعارهم الوطنية المميزة.

وساهم موظفو مكتبة محمد بن راشد بدور حيوي في إنجاح فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، حيث عملوا بتفانٍ وحماس لضمان تقديم تجربة ثقافية وترفيهية راقية، وتجلت جهودهم في كل ركن من أركان المكتبة، من تنسيق للفعاليات وتنظيمها إلى توجيه الزوار وتقديم المعلومات لهم، كما سهلوا مشاركة الأطفال في الأنشطة المتنوعة، مما أثرى الحدث بلمسة إنسانية تعكس روح الفريق والالتزام بالخدمة المجتمعية.

وتهدف مكتبة محمد بن راشد من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز الهوية الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي من خلال نقل قيم التراث والثقافة للأجيال الجديدة، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الوحدة والانتماء، وبناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والثقافات.