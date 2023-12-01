الأرشيف والمكتبة الوطنية يفتح نوافذ على تاريخ الإمارات وتطورها

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً من المعارض التي حفلت بالصور التاريخية التي تبرز دور المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين في قيام الاتحاد، ودور القيادة الرشيدة التي سارت على نهجهم في نهضة دولة الإمارات وتقدمها، وذلك احتفاء باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعبيراً عن المشاعر الوطنية، وعن دوره في توثيق تاريخ قيام الدولة وحفظه للأجيال، وفي تعزيز روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة،.

وجاء تنظيم معارض الصور التاريخية الوطنية بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمستشفيات والمدارس، منها: جهاز أبوظبي للاستثمار، شركة أبوظبي لبناء السفن، ياس مول، مؤسسة التنمية الأسرية، مستشفى ميديكلينيك، جائزة خليفة التربوية، شركة ضمان، غاليريا مول، مستشفى برجيل، والعديد من المدارس منها: مدرسة الياسمينة، والمدرسة الإسبانية... وغيرها. وفي مقدمة هذه المعارض، يأتي معرض منصة «ذاكرة الوطن» الذي يشارك به الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الحالية من مهرجان الشيخ زايد 2023-2024، والتي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث توفر تجربة رائعة تثري المهرجان بالبُعد التاريخي، وتعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة، وترسخ الهوية والقيم الوطنية، ومبادئ المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال. وتعكس جميع المعارض الصورة المشرقة لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونهضتها ومساعيها الحثيثة لمدّ جسور الصداقات وتقويتها مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، وتعزز غرس قيم الشيخ زايد ومآثره في نفوس الأجيال، وتقدم المعارض عبر محتوياتها البعد التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والنموذج المثالي الذي تقدمه القيادة الإماراتية وهي تواصل المسيرة المظفرة.

يذكر أن المعارض التي نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية قد لاقت إقبالاً مميزاً من المشاركين في الاحتفالات وحظيت باهتمامهم، وعرّفت الزوار بمختلف فئاتهم العمرية بالدور الذي يقدمه الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع تاريخ الوطن وحفظه للأجيال وإتاحته للباحثين والمستفيدين، وأن الصور التاريخية التي ضمتها المعارض هي جزء مما يحتفظ به في أرشيف الصور التاريخية، وفي أرشيف الرئاسة اللذين يوثقان تاريخ الدولة. وتعدّ المعارض التي نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه المناسبات الوطنية نوافذ يطل منها أبناء الوطن على تاريخهم، وعلى حكمة المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومآثره وقيمه الوطنية التي انطلق منها بمؤازرة الآباء المؤسسين- في بناء صرح الاتحاد ووصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكانتها المميزة بين دول العالم.