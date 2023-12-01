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«الفجيرة الاجتماعية الثقافية»: عيد الاتحاد يجسد مسيرة التنمية والإنجازات

خالد الظنحاني
2 ديسمبر 2023 00:59

الفجيرة (الاتحاد) 
رفع الدكتور خبير خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات.
وقال في كلمة له بهذه المناسبة: «إن الاحتفال بهذا اليوم التاريخي من كل عام، هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة خلال فترة وجيزة من تحقيق الرخاء والسعادة لشعبها وللمقيمين على أرضها الطيبة، لتغدو نموذجاً عالمياً يحتذى به في المجالات كافة أمام دول العالم أجمع».
وأضاف الظنحاني: «تأسس اتحاد دولة الإمارات على ركائز متينة من التلاحم الوطني، وقوة الإرادة التي مكّنت لمسيرة من الإنجازات والإسهامات في شتى ميادين العطاء الإنساني والحضاري، بفضل رؤية قيادة لا تعرف المستحيل، وشعب يعي مسؤولياته في بناء وطنه، والحفاظ على مكتسباته».
وأكد الظنحاني أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 هو إحياء لإرث الأولين الذين خاضوا الصعاب وكافحوا لإيصال الدولة إلى أعلى القمم، مصنفة على قائمة الدول الأفضل معيشة وتعايشاً ودخلاً في معظم المجالات.
وشدد على أن عيد اتحاد الدولة مناسبة عظيمة تجسد مسيرة رائدة من التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة، التي انطلقت على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين نجحوا بتعاضدهم في إرساء بنيان الدولة الريادية.
وقال الظنحاني: «نجدد في هذا اليوم العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل بعزم وإصرار لتحقيق المزيد من النجاحات لوطننا الغالي، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لنا وللأجيال القادمة».

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