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بوجمعة الأخضر.. يستنطق المتخيل الشعبي فنياً

بوجمعة الأخضر.. يستنطق المتخيل الشعبي فنياً
3 ديسمبر 2023 03:12

محمد نجيم (الرباط)

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يعد بوجمعة الأخضر (1947-1989) أحد أبرز رواد الفن التشكيلي في المغرب، تحمل أعماله الفنية (اللوحات والأعمال النحتية) بصمة مغربية خالصة، نجده في أعماله يستدعي الأزياء المغربية ورقصات غناوة والأهازيج الجبلية التي تعرف في مدينته «الصويرة»، كما يستحضر الخزف المغربي والرسوم التي تُنقش على الخزفيات التي تسحر العين وتخطف الأنظار بثراء ما فيها من الخطوط والعلامات والرموز المستوحاة من التراث البصري التي رافقت الإنسان المغربي منذ قرون طويلة، كما أن أعمال هذا الفنان الذي يبدعها بخامات طبيعية كالحناء والتراب على سنائد مختلفة كالجلد وصفائح النحاس والخشب، تعد اليوم من مقتنيات المتاحف العالمية، وتعرض على مدار السنة في معارض أوروبية وأميركية، إلى جانب أعمال عباقرة الفن أمثال بيكاسو ودالي وبلكاهية والغرباوي.

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