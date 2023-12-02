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بمشاركة إماراتية.. انطلاق فعاليات أيام قرطاج المسرحية

مشهد من مسرحية أغنية الرجل الطيب (أرشيفية)
3 ديسمبر 2023 03:12

ساسي جبيل (تونس)

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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الدورة 24 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية التي انطلقت أمس 2 ديسمبر، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري. وتتمثل المشاركة الإماراتية في مسرحية «أغنية الرجل الطيب» للمخرج مهنّد كريم وإنتاج جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، وذلك ضمن المسابقة الرسمية. وهي من تمثيل أحمد أبو عرادة، نبيل المازمى، شريف عمر، ميرنا معلولي، عبد الله الخديم، تصميم إضاءة عبد الله الحمادي، تصميم جرافيك نور كزار، مدير إنتاج نبيل المازمى.
وتحتفي أيام قرطاج المسرحية هذه السنة بأربعينية تأسيسها بداية ثمانينات القرن الماضي انطلاقاً من «أسبوع المسرح التونسي» الذي كان تمهيداً ولبنة أولى لتجميع العائلة المسرحية التونسية حول منجز وواجهة تعكس توجهها، وكان قاعدة أولى لربط علاقات مع مسرح بلدان الجوار (المغرب والجزائر)، لتأتي بعدها أيام قرطاج المسرحية التي وسّعت دائرة علاقاتها مع البلدان العربية والأفريقية في مرحلة أولى، ثم فتحت نافذة على المسرح العالمي.
وأكد معز المرابط، مدير هذه الدورة لأيام قرطاج المسرحية، أهمية الأسماء التي تستضيفها، والتي تعتبر من القامات المسرحية، سواء كأعضاء في لجنة التحكيم أو في قسم التكريمات أو تأطير الورشات وإدارة الندوات والمشاركة في أشغالها، نذكر من بينهم بول شاوول (لبنان) وطلال درجاني (لبنان) وبيار أبي صعب (لبنان) وروبير ويلسون (أميركا) ونعيمة زقطان (المغرب) ويايا كولبالي (مالي) مانويلا سوايرو (موزمبيق)، وأسماء أخرى تساهم في تأثيث هذه الدورة.
وتكرم أيام قرطاج المسرحية هذا العام مجموعة من الفنانين التونسيين والعرب والأفارقة.

أيام قرطاج المسرحية
الإمارات
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