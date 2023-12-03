«منشورات القاسمي» تشارك في «مهرجان الظفرة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك «منشورات القاسمي» الدار المتخصصة بنشر وتوزيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في «مهرجان الظفرة للكتاب 2023»، الذي يقام تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها» خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجاري في الحديقة العامة بمدينة زايد بمشاركة أكثر من 50 مكتبة ودار نشر، لتقدم منشورات القاسمي للقراء محلياً وعربياً وعالمياً وبلغات عدة كافة، مؤلفات سموه في مختلف جوانب المعرفة.

ويأتي في مقدمة هذه الإصدارات وأحدثها الكنز التاريخي: موسوعة تاريخ عُمان المسماة سلطان التواريخ، والتي جاءت في أربعة أجزاء، الجزء الأول: تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية، والجزء الثاني: تاريخ الملوك النبهانيين، والجزء الثالث: تاريخ اليعاربة، والجزء الرابع: تاريخ أئمة البوسعيد.

وتعرض منشورات القاسمي كذلك الأعمال الروائية التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهي «الشيخ الأبيض»، و«الأمير الثائر»، و«بيبي فاطمة وأبناء الملك»، و«رأس الأمير مقرن»، و«الشيخ المتصوف، والجريئة»، و«سيرة سلاطين كلوة، مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي».

ويزخر جناح منشورات القاسمي بعرضه لأضخم مشروع علمي في اللغة العربية، وهو المعجم التاريخي للغة العربية الذي يضم (67) مجلداً حتى مرحلته الرابعة. إضافة إلى العديد من الكتب المميزة والإصدارات المتنوعة.