«الظفرة للكتاب 2023» ينطلق بمشاركة 50 عارضاً و400 فعالية

سعد عبد الراضي (الاتحاد)

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت أمس فعّاليات «مهرجان الظفرة للكتاب 2023»، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية، تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها». وسيقدّم المهرجان للجمهور برنامجاً ثقافياً متنوّعاً، كما يُثري معارف وثقافة جميع أفراد المجتمع من خلال 50 عارضاً مشاركاً، وذلك حتى العاشر من ديسمبر في الحديقة العامة بمدينة زايد يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل. ويسعى المهرجان إلى تعزيز مكانة مدينة الظفرة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى جعلها وجهة ثقافية وسياحية وتاريخية للزوّار من داخل الدولة وخارجها، وتكريس معاني الاعتزاز والفخر بهذه المنطقة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مُنذ عقود.



قيمة استثنائية

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «حظيت منطقة الظفرة بقيمة استثنائية في وجدان وقصائد الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، فقد ارتبطت بفرسان الشعر، وهي محطّ رحالهم، وتملك تاريخاً طويلاً وإرثاً شعبياً غنياً يجعلها محطّة مثالية لتنظيم هذا المهرجان».

وتابع: «حرصنا على استثمار النجاحات التي حقّقتها أنشطة المركز في الظفرة خلال السنوات السابقة، وأن نقدّم للجمهور مهرجاناً يضم برنامجاً ثقافياً وفنياً ومعرفياً متكاملاً يليق بحضور الظفرة المميز في الذاكرة والثقافة ينهل من معارف وفكر المكان، ويتفاعل مع مخزون ثقافتهم، ينطلق من وجود الكتاب المحوري ويتسع ليشمل كافة مصادر المعرفة من إبداعات فنية موسيقية وتشكيلية وعروض أداء».

وأكد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن دورة هذا العام تضم برنامجاً شاملاً متكاملاً يسلّط الضوء على مكانة مدينة الظفرة الاستثنائية، ويرسّخ الموروث الشعبي وقيم الاعتزاز والانتماء له في أذهان جميع أفراد المجتمع انطلاقاً من الحرص على إيجاد جيل قارئ مثقّف قادر على استكمال مشاريع وتطلّعات الدولة المستقبلية بوعي وإدراك كبيرين.



لغة الثقافة والفنون

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «من جديد نعود لنخاطب أهل الظفرة الكِرام بلغة الثقافة، والفنون والإبداع، ونحاورهم بجماليات الشعِر وعذوبته، ونقدّم لهم حدثاً يليق بمكانة منطقة الظفرة وحضورها في قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان. فقد خصّصنا مجموعة متكاملة من الفعّاليات التي تستهدف إثراء معارف وخبرات جميع أفراد المجتمع، وتزويدهم بكلّ مصادر المعرفة، وتلبية ذائقتهم الثقافية النوعية». وتابع: «يشارك هذا العام نخبة من المبدعين في مجالات مختلفة على صعيد الشعر والأدب والفكر والدراسات والفنون في المهرجان، الذين سيقدّمون للجمهور حصيلة خبراتهم ومعارفهم، عبر سلسلة من الجلسات، والندوات، والأمسيات الشعرية التي تضيء على جملة من الإبداعات النوعية. وسيسهم ذلك في تحقيق رؤية المركز وأهدافه في تقديم كلّ ما يخدم الارتقاء بذائقة أبناء منطقة الظفرة والدولة على العموم».



فعاليات متنوعة

وتضمّ قائمة البرنامج الخاص بالفعّاليات الثقافية تنوّعاً لافتاً، حيث سيكون الجمهور على موعد وللعام الثاني على التوالي مع الأمسيات الشعرية لبرنامج «ليالي الشعر: أصوات أحبتّها الناس». كما يشهد المهرجان حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «سرد الذهب» والتي تُكرم رواة السير والآداب والسرود المتميزين عربياً وعالمياً.

كذلك يشهد المهرجان تنظيم العديد من الندوات الثقافية الغنية.

ويُركّز برنامج الفنون هذا العام على العديد من الجوانب الفنّية التي تستقطب اهتمام الزوّار ويُقدمها مجموعة من الفنانين الموهوبين من أبناء الظفرة.

وستقدّم دورة هذا العام من المهرجان برنامجاً مميّزاً للأطفال، حيث يُقام للمرة الأولى «ركن الناشئة».

«مهرجان الظفرة للكتاب 2023» يُقام بالتعاون مع كل من «مركز التواجد البلدي - منطقة الظفرة» كشريك و«باي رو» كشريك لوجستي. كما يتعاون في تنظيم برامج المهرجان كلاً من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومجلس شباب اللغة العربية وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل وجمعية أصدقاء البيئة.