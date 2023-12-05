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الفنون التشكيلية تجسد رسالة «COP28» بأهمية مواجهة التحديات المناخية

جانب من الأعمال التشكيلية (وام)
5 ديسمبر 2023 15:59

دبي (وام)
يشهد مؤتمر «COP28» مشاركة واسعة من الفنانين التشكيليين من حول العالم بأعمالهم الفنية التي توزعت على مختلف زوايا ومرافق وأروقة المؤتمر بهدف تجسيد الرسالة الواضحة بأهمية مواجهة التحديات المناخية. وشكلت الأعمال الفنية خطوة إيجابية لعرض أهم الصور والمجسمات التي تعكس مدى تأثير التغيير المناخي على الشعوب والدول، والأمل الذي يدعو إلى التفاؤل بمخرجات المؤتمر بطريقة استثنائية وجمالية، حيث جذبت الأعمال الفنية المعروضة في أروقة المؤتمر اهتمام المشاركين والمهتمين بالشأن المناخي.
ويشارك الفنان تشي جي هو من الصين بتمثال خزفي مصنوع من الخزف تحت عنوان «دع ألف زهرة تزهر»، وهذا العمل الفني نسخة طبق الأصل من نبات شوك الحليب ويحصل على لونه من الرماد الخشبي المدمج في عملية الحرق، ويعد استخدام رماد الخشب كزجاج ممارسة تقليدية في الصين، ما يعكس أهمية العمل المناخي من المنظور الصيني، وذلك بتجسيد نبتة صينية في عمل فني.
وتجسد اللوحة الفنية «الهدف 14» الحياة تحت الماء للفنان ستيفاني نيفيل من جنوب أفريقيا، هوية الاستدامة البيئية والذاكرة والمرأة، ويكمن موضوع اللوحة بمياه المحيطات، والذي يرتبط بالهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وتعكس اللوحة هشاشة وجمال المحيطات، ومزج الفنان لوحته بالأصداف والمرجان ضمن نسيج شفاف لتذكرنا بالمياه، مع إدراك أهمية تأثير صناعة النسيج على البيئة.
وتميزت لوحة الفنانة نورا العلي من الإمارات باستخدام وسائط مختلطة من الألوان والأشكال تحت عنوان «الهدف 16» السلام والعدل، ويسلط هذا العمل الفني الضوء على الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة وزيادة الوعي بالتسامح والرحمة والحب. وتمثل لوحة الفنانة مادلين كورتسدوتر من السويد عملاً استثنائياً في الفن التجريبي من حيث الألوان والانسجام والأشكال، حيث تبرز اللوحة التناقض حول الطبيعة والناس والسفر كمصدر إلهام لتعزيز الصورة الواقعية للبيئة، وربطت الفنانة العمل الفني بالهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يجسد كوكب الأرض، وتأثير أزمة المناخ بشكل فوري وفعال.

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