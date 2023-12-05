الاستدامة البيئية.. طريق المستقبل الإيكولوجي

إميل أمين

من بين عشرات المصطلحات التي طفت على سطح الأحداث في الأعوام الأخيرة، يأتي مصطلح «الاستدامة البيئية»، الموصول بالأزمة التي يعيشها كوكب الأرض، وصراع البشر من أجل إنقاذه. يعن للمرء أن يتساءل أول الأمر: ما المقصود بالاستدامة البيئية، أي كيف لنا أن نعرفها، وما هي الركائز الثقافية والفكرية التي تستند إليها، التراثية منها والمحدثة، وصولاً إلى أهمية تلك التطبيقات البيئية مستقبلاً، هذا إن أراد البشر النجاة معاً، والمضي قدماً نحو المستقبل البيئي المأمون والمضمون.

الشاهد أن التعريفات تتعدد، لكنها كلها تصب في النهاية في اتجاه واحد، وهو البحث في بقاء الأنظمة الحيوية للأرض، بعناصرها الأربعة التاريخية، الماء والهواء، والنار والتراب، متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت.

نتساءل أول الأمر: هل من جذور تراثية لفكرة الاستدامة البيئية؟ المؤكد أن ذلك كذلك، وهو الأمر الذي عرفه الآباء الأولون، سواء أولئك الذين سكنوا الأراضي الصحراوية، أو الأراضي الخصبة. وتخبرنا صفحات التاريخ أن هؤلاء وأولئك كانوا في واقع الأمر أبعد نظراً، سيما أنهم فهموا سر العلاقة مع الأرض والبحر والهواء والماء، ومن هنا تعاملوا مع الطبيعة ككائن حي، بهدف ضمان التواصل البناء والخلاق.



مفهوم ثقافي

فهم الأقدمون «الاستدامة البيئية» من خلال بعض التقاليد المرعية، والقواعد الفرعية، ومنها على سبيل المثال مفهوم «السنة السابعة أو السنة السبتية»، وهي سنة كانت تترك فيها الأرض للراحة من غير أن تزرع أو تقلع، وهو مفهوم تقدمي، كان يفتح المجال لأن تستعيد التربة قوتها وقدرتها على المزيد من الإنتاج الخلاق، وبجودة أفضل.

الأمر نفسه تراثياً كان يتعلق بآبار المياه، فبسبب ندرتها كان يتم التعامل معها في الصحاري باهتمام فائق، وكذا في الأماكن التي وجدت فيها الأنهار، جرى العرف أن يتم تنظيم أوقات السقي والري، بصورة تحترم تدفقات الطبيعة، ولا تجور على المياه الجوفية.

والشاهد أن هناك العديد من المرويات التاريخية والتراثية عن علاقة الإنسان بالبيئة، والتي قدستها شعوب بعينها، لا سيما حضارات الأزتيك والمايا في مناطق أميركا الجنوبية.

واليوم، وفي ظل احتدام النقاشات من جراء تطورات أزمة المناخ، صار ولابد من بلورة مفهوم ثقافي وفكري، للاستدامة البيئية، قبل أن ينحو الأمر إلى توجهات ملزمة.

من هذا المنطلق، وضعت لجنة الأمم المتحدة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية تعريف للاستدامة، رأت فيه أنه: «القدرة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة.

ولعل هناك من مال إلى تعريف الاستدامة البيئية بأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وإدارتها لضمان بقائها قابلة للتجدد والإحياء. ويمكن القطع بأن مفهوم الاستدامة البيئية يعني أول الأمر وآخره، مجموعة واسعة من الممارسات والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز التعايش المتوازن للمجتمعات البشرية مع البيئة الطبيعية من حولها.



فقدان الموارد

يمكننا القول: إن انتهاك مفهوم الاستدامة البيئة، يعني بالضرورة فقدان أصناف يمكنها أن تشكل في المستقبل موارد مهمة للغاية، ليس للتغذية أو للتهوية فحسب، وإنما لعلاج الأمراض أيضاً، وللعديد من الخدمات، ذلك أن تلك الأصناف المختلفة من النباتات والحيوانات، وحتى التربة، تحتوي على جينات قد تشكل موارد رئيسية لسد بعض الحاجات البشرية في المستقبل، وبالقدر نفسه لحل بعض المشاكل البيئية.

لكن هل يكفي التفكير في الأنواع المختلفة من العناصر الكونية المحيطة بنا، فقط كموارد محتملة للاستغلال؟

بالقطع لا، ذلك لأننا لو فكرنا على هذا النحو، سوف نتناسى قيمتها الأدبية والتراثية والبيئية عبر آلاف السنين، وكأنها إرث من الأجداد والحضارات البشرية القديمة التي حافظت لنا عليها، إلى أن تسلمناها على هذا النحو الذي يصون الكوكب الأزرق من حولنا.

يؤدي غياب مفهوم الاستدامة البيئية في واقع الحال إلى انقراض آلاف الأصناف من النباتات والحيوانات كل سنة، ولن نتمكن من استعادتها من جديد، كما لن يراها أبناؤنا، والغالبية العظمى منها تفنى لأسباب تتعلق ببعض الأنشطة البشرية.



القيمة الحقيقية

هل من قيمة حقيقية يمكن لمفهوم الاستدامة البيئية أن يقدمها للجنس البشري اليوم؟

يوضح لنا مفهوم الاستدامة البيئية كيف أن العناية بالنظم الإيكولوجية هي عملية تتطلب نظرة تتخطى اللحظي أو الفوري، ذلك أنه عندما نبحث فقط عن ربح اقتصادي سريع وسهل، لا يكترث أحد حقاً بالمحافظة عليها، لكن كلفة الأضرار التي يسببها الإهمال هي أكبر بكثير من الربح الاقتصادي الذي يمكن الحصول عليه.

والمؤكد كذلك أن غياب مفهوم الاستدامة البيئية، في العقود القادمة سيقود إلى تفاقم في تناقص أنواع وأصناف نباتية ومائية، حيوانية وزراعية، عاشت داعمة للإنسانية عبر مئات آلاف السنين، وعلى المرء أن يرفع بصره لجهة الأقطاب الجليدية التي بدأت تذوي وتذوي في البحر، وآخر مشاهد القطب الشمالي تحرك جبل ثلجي يبلغ حجمه مقدار مدينة نيويورك في مياه المحيط الأطلسي.. ماذا يعني ذلك؟

يعني أول الأمر أن استدامة تلك الأقطاب الجليدية، والتي ظلت على وضعها لآلاف السنين، لم ولن تعود كما كانت من قبل وهذا أمر يحمل خطورة بيئية هائلة من جهتين:

الأولى: إن ذوبان تلك الثلوج يعني ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، ما يزيد من فرص ظاهرة «النحر» أي اقتطاع البحر من مساحات البر.

الثانية: إن هناك احتمالات خطيرة لأن تنطلق من بين تلك الثلوج، فيروسات وكائنات كانت نائمة مستكينة للثلوج منذ آلاف السنين، لدرجة أن بعض الأصوات العلمية قالت بأن هذا الذوبان يفتح الطريق «للزومبي» وعودته من جديد، في إشارة تمثيلية للخطورة القابعة هناك. لم يعد مفهوم «الاستدامة البيئية» إذن مجرد شعار طنان أو عنوان رنان، بل بات نهجاً ضرورياً لضمان بقاء الكوكب وسكانه في أمن وأمان بيئي.