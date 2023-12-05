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التعليم والمعرفة

في رواية ريم بسيوني.. صداقة روحية خارج الزمان

ريم بسيوني
6 ديسمبر 2023 01:14

أحمد عاطف (القاهرة) 

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«كان هنا ماريو، وكان هنا أبو العباس، ترى هل ينتصر المكان على الزمان؟، أم تبقى الروح خارج أي مكان وزمان».. اقتباس نصي من رواية «ماريو وأبو العباس» الصادرة حديثاً، يلخص فكرة الروائية المصرية ريم بسيوني في تكوين صداقة روحية خارج إطار الزمان جمعت بين المرسي أبي العباس وماريو روسي.
سرد سلس ومميز تستخلص به الكاتبة التجربة الإنسانية لحياة شخصيتين من حقبتين مختلفتين ربطهما مسجد واحد، وتخوض في الرواية رحلة البحث عن حياتيهما عبر أحفادهما وتلاميذهما، والبداية من مسجد المرسي أبي العباس بمدينة الاسكندرية المصرية والذي يحظى بمكانة كبيرة كرمز ديني تاريخي، ولذلك قررت الكاتبة، إعادة اكتشاف هذا الشخص ورحلته الإنسانية، وكيف كانت تلك الشخصية التي يحترمها أهل المدينة.
أما الشخصية الأخرى فهو المهندس الإيطالي ماريو روسي الذي بني مسجد أبي العباس الشهير و250 مسجداً آخرين في مصر، لكن تفاصيل حياته وشخصيته غامضة عكس شهرة المساجد التي بناها، وتعتمد الرواية في بنائها على التنقل بين الحقبتين والشخصيتين ،وهو ما منحها سرداً شائقاً.
صراع مع النفس 
تقول بسيوني لـ«الاتحاد»، إنها خاضت رحلة طويلة لإكمال الرواية، فقد قضت عامين في زيارات متكررة للإسكندرية لتلقتي شخصيات عاصرت «أبا العباس» بعد استقراره بمصر عقب رحلة انتقاله من الأندلس إلى تونس. وأضافت أنها قابلت تلاميذ أبي العباس، ومن تبقى من الأهل والأصدقاء والمعارف، حتى تكوّن الصورة الكاملة عنه.
تنتقل رحلة الكاتبة بعد ذلك إلى إيطاليا للبحث عن شخصية ماريو روسي، وتنجح في التواصل مع حفيدته وطلابه، وتعرف منهم ملامح الشخصية الأساسية للمهندس المبدع، الذي لم يفارق القلم يده، وتعرفت على الكثير من شخصيته من خلال خطابات شخصية كان يرسلها إلى زوجته.
توضح الكاتبة: تخيلت ماريو، وهو يقرأ عن حياة أبي العباس، ويشعر بالألفة في قصته، ويحس بأنهما صديقان، ولكنهما لم يجتمعا، كما تخيلته وهو يقف أمام المسجد ويشاهد كل الناس الذين يأتون إليه، بعضهم من المصلين وآخرون زائرون للتعرف على أحد أهم أعمال المهندس الإيطالي وعمارته الفريدة.
يذكر أن بسيوني واحدة من الكتاب المعاصرين الذين تميزوا بالقدرة على رواية الأحداث التاريخية بعيداً على الإطار النمطي التقليدي، وقدمت 7 أعمال قبل «ماريو وأبو العباس» منها «بائع الفستق» الحاصلة على جائزة أفضل عمل مترجم في أميركا العام 2015، ورواية «أولاد الناس ثلاثية المماليك»، وحصلت على جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة.

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