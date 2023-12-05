جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي تعلن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة

الشارقة (الاتحاد)

أعلن محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، أسماء الفائزين في الدورة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة». وتأتي الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة منذ عام 2021، للعناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية.

وفاز في المركز الأول الناقد التونسي المنصف الوهايبي عن بحثه «بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي»، ونال الناقد المغربي أنوار بنيعيش عن بحثه «بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسة في شعرية التوازي»، فيما جاء في المركز الثالث الناقد المغربي الحسين بنبادة عن بحثه «بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي: قراءة هيرمينوطيقية في أعمال شعرية معاصرة».

وقال محمد القصير، إن الجائزة بكشفها عن ثلاثة فائزين جدد في دورتها الثالثة، إنما تمضي بنجاح نحو تأسيس مشهد نقدي للشعر العربي، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما للنقد من أهمية في الساحة الثقافية العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تؤسس لمكتبة نقدية متخصصة نظراً إلى حجم المشاركات التي استقبلتها الجائزة في الدورة الثالثة. وأوضح القصير أن تكريم الفائزين الثلاثة سيتم خلال فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته العشرين، والذي سيقام في شهر يناير المقبل.

وأشار الأمين العام للجائزة إلى أن الدورة الثالثة شهدت إقبالاً عربياً لافتاً، حيث استقبلت 127 بحثاً نقدياً لمشاركين ومشاركات يمثلون 14 دولة عربية، هي: مصر، والمغرب، والعراق، وسورية، والجزائر، والأردن، وتونس، واليمن، والسعودية، والبحرين، والإمارات، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان. وأبرز مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة أن الإقبال اللافت على الجائزة يعكس مدى أهميتها لدى النقاد العرب، موضحاً أن الجائزة فتحت أفقاً جديداً لنقد الشعر العربي، وقامت بتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تتصل بالشعر، وما يطرأ على القصيدة من تطور.

يشار إلى أن الجائزة تقدّم مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث ينال الأول 100 ألف درهم، فيما يحصل الثاني على 75 ألف درهم، في حين يحرز الثالث 50 ألف درهم، حيث سيتم تكريم الفائزين خلال مهرجان الشارقة للشعر العربي في يناير المقبل.