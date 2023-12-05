الأربعاء 6 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مُغامرة لاكتشاف العوالم المتشابكة بين الشعر والفن

مُغامرة لاكتشاف العوالم المتشابكة بين الشعر والفن
6 ديسمبر 2023 01:14

محمد نجيم ( الرباط)

أخبار ذات صلة
جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي تعلن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة

في كتابها الجديد «تواشجات الشعري والفني في الشعر العربي الحديث، شربل داغر نموذجاً»، تواصل الناقدة والأكاديمية المغربية الدكتورة حورية الخمليشي رفد المكتبة المغربية والعربية بأعمالها النقدية الرصينة. وتسعى في هذا الكتاب إلى تقديم مشروع مقاربة جديدة لتلقي النص الشعري بشكل جديد ومختلف لإنتاج قراءة معرفية جديدة، لموضوع تواشجات الشعري والفني في الشعر العربي الحديث. وهي ترى أن الحداثة تحمل معنى جديداً في تجديد الشعر وتطوره وانفتاحه على الفنون وعلى شعريات العالم، زمن الانفتاح والتلاقح الثقافي بين الحضارات العالمية، عبر ثقافة شعرية وفنية متفاعلة مع الشعر العالمي. وهذه الدراسة مغامرة وقراءة جديدة موسعة للشعر العربي الحديث. مُغامرةٌ في المجهول لاكتشاف العوالم المتشابكة بين الشعر والفن، بين فنّين مختلفين متجاورين. فالشعر العربي الحديث نبع الفنون التشكيلية، والمسرحيّة، والموسيقيّة، والسينمائية وغيرها.
وتقترح الباحثة أنموذجاً لقراءة شعريّة موسعة لا تقدّم الأجوبة ولكنها تثير العديد الأسئلة والتساؤلات، بل وتُؤسّس لنوع من ثقافة التساؤل في الشعر العربي الحديث. فالتساؤل مفتاح لفتح آفاق جديدة في المعرفة.  
دراسة تواشجات الشعري والفني أوّل دراسة موسعة في الشعر العربي الحديث، تدعو الأدباء والفنانين للجلوس حول طاولة واحدة جنباً إلى جنب، في لقاء يجمع بين الشعر، والكلمة، والتصوير، واللون لتتبع القصيدة في رحلاتها الشعريّة والفنّيّة عبر العالم، من خلال حوارات مع شعراء وأدباء، وفنانين على مستوى التشكيل، والمسرح والسينما، والموسيقى من مختلف الأقطار والبلدان، للنظر في مدى قدرة كلّ من الشعر والفن على التلاقي والتفاعل والحوار.  
ترى المؤلفة في توطئة كتابها أن هناك علاقة جدليّة تجاوريّة بين الشعر والفن. إنّ القراءة سفر مع القصيدة إلى عوالمها اللانهائية. سفر بين المبدع والقارئ الذي يتفاعل مع النص.

حورية الخمليشي
الشعر العربي
آخر الأخبار
القائد العالمي لتغير المناخ والبيئة بـ "اليونيسف": مليار طفل يواجهون مخاطر تهدد قدرتهم على البقاء بسبب التغير المناخي
علوم الدار
القائد العالمي لتغير المناخ والبيئة بـ "اليونيسف": مليار طفل يواجهون مخاطر تهدد قدرتهم على البقاء بسبب التغير المناخي
اليوم 10:44
شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 10:30
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
علوم الدار
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
اليوم 10:11
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
الرياضة
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
اليوم 10:05
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©