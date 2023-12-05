«الشارقة للمسرح الصحراوي» ينطلق الجمعة بالعرض الإماراتي «الناموس»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أقيم أمس مؤتمر صحفي للإعلان عن عروض الدورة السابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي تنطلق فعالياته برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الجمعة المقبل، بمشاركة إماراتية وعربية.

وقال صالح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، إن المهرجان الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، إيماناً منه بالدور الفعال الذي يلعبه المسرح في التثقيف أولاً وفي الترويحِ عن النفس ثانياً، بل ينهض المسرح بالشعوب ويوحدها، فهو لغةٌ للمحبة والسلام. ومنا هنا، يأتي مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي لتحقيق أهداف سمّوه. وأضاف الطنيجي: يقام المهرجان في منطقة الكهيف بالشارقة، ضمن ظروف ومعطيات البيئة الصحراوية المناسبة لفكرة المسرح الصحراوي، وإلى جانب المشاركة الإماراتية، تشارك في المهرجان، كلٌّ من دول مصر وسوريا والأردن وموريتانيا.



اهتمام بالحكايات والسير

وقالت مريم المعيني، رئيس اللجنة الإعلامية: تشتمل المسرحيات المقدمة على ما اعتمده المهرجان أساساً من الاهتمام بالحكايات والسير والأشعار، كإبداع لمجتمعات الصحراء العربية، والاشتغال عليها فنيًّا، وفقًا لتداخل الأنماط الأدائية الحديثة والشعبية في موقع المهرجان، المحاط بالكثبان والوديان والخيام كتجهيزات مسبقة للعروض المشاركة.

وأضافت المعيني: يُفتتح المهرجان بالعرض الإماراتي (الناموس) الذي تقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني من تأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري، بمشاركة نخبة من أبرز فناني المسرح في الإمارات. في حين تُعرض في الليلة الثانية للمهرجان المسرحية الموريتانية (ملحمة أولاد العالية) التي تجسدها فرقة إيحاء للفنون المسرحية، من تأليف وإخراج سلي عبد الفتاح وإشراف وإعداد المخرج التونسي حافظ خليفة. وتعرض في ثالث ليالي المهرجان المسرحية الأردنية (منيفة) لفرقه المسرح الحر من إخراج فراس المصري وتأليف أحمد طراونة، كما تعرض في الليلة الرابعة للمهرجان المسرحية السورية (الذيب) من تأليف وإخراج سامر محمد إسماعيل، ومن تقديم فرقه تجمع أشجار للمسرح الحر.

وقالت: يختتم المهرجان يوم الثلاثاء(12 ديسمبر) بالعرض المسرحي المصري (الخروج إلى النهار.. ترنيمة الصحراء)، الذي تقدمه فرقة المسرح الصوتي من إعداد وإخراج انتصار عبد الفتاح. وإلى جانب العروض المسرحية، تنظم مسامرات نقدية تطبيقية حول الأعمال المشاركة تقرأ جوانبها الفنية وموضوعاتها وأساليبها الإخراجية والأدائية.



معارض ومسابقات

من جهتها، قالت سارة محكوم رئيس لجنة الإشراف: تقام في إطار المهرجان معارض ومسابقات تحتفي بالبيئة البدوية وتراثها. وتقام ندوة فكرية لقراءة واقع المسرح الصحراوي وإبداعاته وطموحاته وفضائه وتأثيره في جمهوره وتحدياته، بمشاركه ضيوف المهرجان وعدد من المختصين، من خلال مسامرة بعنوان (تحديات الأداء التمثيلي في المسرح الصحراوي) يشارك فيها كلٌّ من الفنان الإماراتي عبد الله راشد، والدكتور عصام عبد العزيز والدكتور محمد أمين عبد الصمد (مصر)، والدكتور رشيد بناني والدكتور عبد المجيد أهرى (لبنان)، والدكتور طاهر أنوال (الجزائر)، والباحث كريم رشيد (السويد).