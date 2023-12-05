رنا الماسي: سعيدة بالإقبال الكبير على مهرجان الظفرة للكتاب

سعد عبدالراضي (الظفرة)

يعطي مهرجان الظفرة للكتاب في دورته الثانية أولوية خاصة لركن الفنون للكبار، حيث خصص مساحات للفنانين والفنانات من أبناء الظفرة لاستعراض مواهبهم وقدراتهم الفنية سواء من خلال الجداريات والأرضيات، أو من خلال الأركان المخصصة للوحات الفنية المعبرة عن أسلوبهم وميولهم والمدارس الفنية التي يرسمون ويبدعون وفق مناهجها، ومن بين هذه المجموعة المميزة التقينا الفنانة رنا الماسي، وهي فنانة مقيمة في الإمارات، دمجت بين خبرتها في فن الوسائط المتعدده والنحت والرسم الزيتي.

انطلقت رنا في رحلة سمحت لها بدمج عناصر إضافيه في هذه الوحدة الإبداعية، موسعة بذلك آفاق موهبتها بشكل أكبر من خلال استخدام مواد متنوعة على الكانفس، تمتد أكثر من حدود الفن التقليدي كالأسمنت والصلصال والمواد القابلة للتدوير، لتنقل من خلالها الروايات التي تستكشف أعماق الحركة والتكوين في عالم النحت.

وجاءت أعمالها جميعها بألوان متناغمة تربط الفنان مع العمل، حيث تستلهم فنها من تأثيرات متنوعة من حضارة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقول رنا عن مشاركتها في مهرجان الظفرة للكتاب: سعيدة بالمشاركة في المهرجان لأول مرة وكذلك بالإقبال الجماهيري على فعالياته الذي أبدى إعجابه بلوحاتها ومنحوتاتها المشاركة بها في المهرجان، وعن تجربتها والمعارض التي شاركت فيها تقول رنا: في عام 2019، عملت كمدرسة فن، حيث شاركت معارفي وشغفي مع الآخرين. وفي عام 2020، نظمت دورات فنية تطوعية عبر الإنترنت لتقديم الدعم لأفراد المجتمع خلال فترة الكورونا. وفي 2022، شاركت في ثلاثة معارض منها معرض الصيد والفروسيه، حيث عرضت فيها أعمالي لجمهور أوسع. وفي عام 2023، حصلت على شهادة في العلاج بالفن، فتوسع فهمي للإمكانات العلاجية للفن، حيث استخدمتها في عملها كممرضة وعضوة في جمعية الطب النفسي في شركة صحة.