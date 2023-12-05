والدة طفلة من أصحاب الهمم تروي تجربتها في محاضرة «أنا أستطيع»

الظفرة (الاتحاد)

ضمن فعاليات «مهرجان الظفرة للكتاب 2023» والذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية من 4 ديسمبر حتى 10 ديسمبر الجاري في منطقة الظفرة، نظم الحدث محاضرة إنسانية تحت عنوان «أنا أستطيع!» وذلك على مسرح الحديقة العامة بمدينة زايد، قدمت خلالها مي محمد، وهي والدة طفلة من أصحاب الهمم، خلاصة تجربتها مع ابنتها، بدءاً من اكتشاف الإعاقة وصولاً إلى مرحلة التعايش والتعامل معها بطريقة مثلى، وكانت المحاضرة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.

وأدارت الحوار عفاف راضي، من مركز أبوظبي للغة العربية، والتي قدمت بعض الإضاءات في تجربة التعامل مع أصحاب الهمم من الأبناء مدى صعوبة التجربة والتحديات، التي تواجه كل أم لطفل من أصحاب الهمم.

وتحدثت مي محمد، عن حالة ابنتها ليان المصابة بمتلازمة “ريت”، وهي متلازمة نادرة جداً تصيب الإناث فقط، مشيرة إلى الأعراض والمعلومات التي تخص هذه الإعاقة من أجل توعية الجمهور بها، وتطرقت إلى الصعوبات التي رافقت عملية الكشف عن هذه الحالة المرضية، وكذلك عن عملية تقبل وجود طفل من أصحاب الهمم في المنزل وفكرة الحديث عنها أمام الجمهور، موضحة أهمية دور الأهل والأصدقاء والبيئة المحيطة في دعم ذوي أصحاب الهمم وأصحاب الهمم أنفسهم، بالإضافة إلى الدعم المجتمعي والحكومي من قبل المراكز والجهات الرسمية والحكومية.



رعاية شاملة

وقالت مي محمد، إن الدولة تقدم كل التسهيلات وتذلل الصعاب أمام الأسر والأمهات في رعاية الأطفال من أصحاب الهمم، ويحظى أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية شاملة حيث تذلل أمامهم كافة الصعاب عبر سن القوانين والتشريعات التي تضمن حقوقهم وعيشهم مثل أقرانهم من الأصحاء، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة زايد لأصحاب الهمم في تأهيلهم وتمكينهم، وإخراجهم إلى المجتمع بصورة جيدة وفاعلة بحسب مواهبهم وقدراتهم، فضلاً عن سعيها ما أمكن لدمجهم في المجتمع.

وحول عنوان المحاضرة الرئيس «أنا أستطيع» قالت مي «من خلال تجربتي كأم أقول لكل الأمهات، إنني أستطيع نشر فكرة تقبل وجود أصحاب الهمم في الأسرة، كما أستطيع تقديم الدعم لكل أم لديها طفل من أصحاب الهمم، واكتشاف مهارات ومواهب أصحاب الهمم وتقديمها للمجتمع والاستفادة منها».



«أصدقاء اللغة العربية»

وفي ختام المحاضرة تحدثت عفاف راضي عن مسابقة «أصدقاء اللغة العربية» التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية، والدعوة التي تم توجيهها لأصحاب الهمم للمشاركة فيها والنتائج التي أثمرت من المشاركات الجيدة لأصحاب الهمم، وحول هذه المسابقة، قالت شيخة الزعابي، رئيس قسم الأنشطة اللاصفية للفنون والأدب العربي في إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، إنه تمت دعوة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للمشاركة في مسابقة «أصدقاء اللغة العربية»، وقد فوجئنا بالتجاوب السريع مع هذه المبادرة، حيث تلقينا مشاركات رائعة من أصحاب الهمم، والتي تهدف إلى تطبيق فعلي لفكرة الدمج التي نسعى إلى تطبيقها على نطاق واسع، بالإضافة إلى تعميق الصلة الوثيقة بين أصحاب الهمم واللغة العربية، ونحن إذ نشكر المؤسسة والأهالي وأصحاب الهمم على مشاركتهم في المبادرة، فإننا ندعوهم إلى المزيد من المشاركات في المسابقات المقبلة التي يُنظمها المركز.