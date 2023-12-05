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التعليم والمعرفة

المسلّم: إثراء المشهد الثقافي بعناوين غنية ومتنوعة

جناح معهد الشارقة للتراث بالمهرجان (من المصدر)
6 ديسمبر 2023 01:14

الظفرة (الاتحاد)

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يشارك معهد الشارقة للتراث للمرة الأولى في مهرجان الظفرة للكتاب 2023  بأكثر من 700 عنوان في شتى مجالات التراث الثقافي، تضم كتباً وموسوعات وسلاسل ومجلات ونشرات متنوعة المضامين.
وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث: لـ«الاتحاد»: «يندرج إصدار هذا الكم النوعي من الكتب والمنشورات ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة والمتكاملة والرامية إلى رفد الساحة الثقافية بنتاجات علمية قيّمة تراعي المعايير العلمية والضوابط الأكاديمية المتعارف عليها في مجال النشر والتي تتّسق مع مشروع الشارقة الثقافي وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء جسور المعرفة عبر الكتاب، من خلال انتخاب عناوين شائقة ذات مضامين ثرية تسهم في بلورة الوعي الثقافي، وإثراء المكتبة الإماراتية والعربية بالجديد والمفيد في التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي.
وأضاف: يعمل المعهد على إثراء المشهد الثقافي والمكتبة الإماراتية والعربية بعناوين غنية ومتنوعة في مجالات الثقافة والفكر والتاريخ والإنتربولوجيا، وغيرها من المعارف في كل مناسبة. 
وأشار إلى أن المعهد خطا خطوات متسارعة في مجال النشر أكدت على مستوى عالٍ في صناعة الكتاب ونشر المعرفة ضمن الرؤية المتكاملة التي يعمل المعهد على تحقيقها، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تعتبر واحدة من المشاركات المهمة التي تسهم في إطلاع الباحثين والكتاب والمتابعين على جهود المعهد في النشرِ نشراً يُحقّق الرؤية وينهض بالفكرة، ويعمل وفق المعايير العلمية المتعارف عليها في البحث والدراسة أكاديمياً. يتضمن الجناح نخبة من الإصدارات التراثية القيمة التي تحتفي بالتراث الثقافي العربي والإماراتي.

معهد الشارقة للتراث
مهرجان الظفرة للكتاب
الإمارات
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