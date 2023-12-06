الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مهرجان الظفرة للكتاب.. أنشطة متنوعة لأصحاب الهمم من مؤسسة زايد العليا

مشاركة أصحاب الهمم تؤكد دمجهم بالمجتمع (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:03

الظفرة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية
منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليمني

تتواصل فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2023، بالحديقة العامة بمدينة زايد حتى 10 ديسمبر الجاري، وشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة بمشاركة أصحاب الهمم لتؤكد وتفعّل فكرة دمجهم بالمجتمع، كما تعزز الشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المنظمة للمهرجان، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وتقدم مؤسسة زايد العليا خلال المهرجان ورشاً فنية تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة لطلاب المؤسسة من أصحاب الهمم إلى جانب أطفال من زوار المهرجان، وقد أبدى الأطفال انسجاماً كبيراً فيما بينهم في إبداع رسومات مختلفة على الورق والسيراميك والحقائب، كما صنعوا قبعات جميلة ضمن أجواء لطيفة تنبض بالطفولة والبراءة.
وقالت سهير لاشين، معلمة تربية فنية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن الورش الفنية التي تقام بشكل يومي بمشاركة أكثر من 40 طفلاً من أصحاب الهمم على مدار أيام المهرجان، مهمة جداً وتحقق عدة أهداف في وقتٍ واحد، إذ تُبرز مواهب ومهارات أصحاب الهمم من المؤسسة أمام جمهور المهرجان، وتفعّل فكرة دمج الأطفال من أصحاب الهمم في المجتمع.
وأضافت سهير: إن المؤسسة اكتشفت العديد من المواهب المتميزة لدى طلابها، فهنالك أطفال موهوبون في الرسم والموسيقى، وبعضهم لديه موهبة التمثيل، وهنا تجدر الإشارة إلى اكتشاف المؤسسة لموهبة الطالب الفذّ براء محمد الذي يجيد التمثيل المسرحي، ما أهله للمشاركة في مسرحية «فرحات والعائلة» والتمثيل أمام الممثل المصري الشهير محمد هنيدي.
وقال أحمد الزغبي، مدرس متخصص في قسم التنمية الفكرية، إن مؤسسة زايد حريصة على المشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب من أجل تعميق الصلة بين طلابها واللغة العربية، حيث يتم تدريسهم اللغة العربية عبر وضع أهداف تربوية من مناهج اللغة العربية المعتمدة في الدولة.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
الإمارات
الظفرة
مهرجان الظفرة للكتاب
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية
اليوم 22:21
مراهقة تتصفح الإنترنت على هاتفها الجوال
الترفيه
تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين
اليوم 22:15
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©