عدسة عبدالله الخان توثق تاريخ الإمارات في «العويس الثقافية»

دبي (الاتحاد)

انطلقت مساء يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات معرض «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبدالله الخان، والذي يقام بمناسبة احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد، حيث كان المصور عبدالله الخان يجوب إمارات الدولة ومدنها منذ العام 1963 حاملاً كاميرته، ومتسلحاً بخبرته كمصور لشركة نفط البحرين (بابكو)، وخلال تلك السنوات زار عبدالله الخان مناطق كثيرة بكاميرته، مصوراً حياة الناس، والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق، والشطآن، والجسور، وغيرها.

افتتح المعرض معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، وبحضور الدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية، وعبد الحميد أحمد أمين عام المؤسسة، والدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية، وجمهور نوعي من الذواقة ومن أصدقاء المؤسسة.

احتوى المعرض على أكثر من 135 صورة وثقت نشاطات رسمية داخل الإمارات، حيث تصدرت المعرض صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، التي التقطها عبدالله الخان عام 1966 وهي من أبرز صور المعرض، والتي اُعتمدت فيما بعد صورة رسمية لحاكم أبوظبي.

وتجول الحضور في المعرض رفقة المصور عبدالله الخان والكاتب حسين المحروس، الذي وثق تجربة المصور في كتب وحوارات صحفية طوال سنوات، وشرح الخان للحاضرين تفاصيل رحلته بين إمارات الدولة منذ عام 1963، وتطرق إلى الصعوبات التي واجهته في تنقله بين المناطق الوعرة أو الجبلية، وكيفية تغلبه على ظروف طبيعية لالتقاط صورة لمنطقة ما تعد اليوم وثيقة بصرية على شكل الحياة في الإمارات قبل أكثر من 60 سنة.

وخلال الجولة توقف الحضور عند الكثير من الصور التي تؤرخ للمباني والأماكن العامة والمؤسسات الرسمية، والتي تطورت عمرانياً وإدارياً بشكل كبير خلال سنوات قليلة من قيام الدولة، كما حضرت في المعرض صور الشخصيات العامة في الحياة اليومية من سياسيين وإداريين وتجار وغيرهم، مما كان لهم حضور فاعل في الحياة الاجتماعية بشكل عام. وفي ختام الجولة قدمت مؤسسة العويس الثقافية درعاً تذكارية للمصور عبد الله الخان، وأخرى مماثلة للكاتب حسين المحروس وبدوره شكر المصور عبدالله الخان مؤسسة العويس الثقافية على إتاحته هذه الفرصة لعرض هذا العدد الكبير من الصور عن دولة الإمارات، والاحتفاء بتجربته الفنية التي تعد واحدة من أهم معالم التوثيق لفترتي ما قبل قيام الدولة، وبعد قيام الاتحاد.