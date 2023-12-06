ماجد بن سعود المعلا يفتتح معرض أصحاب الهمم في أم القيوين

أم القيوين (وام)

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، أن البرامج والأنشطة التي تحتضنها المؤسسات المختلفة لإبراز إنجازات وإبداعات أصحاب الهمم لها دور كبير في تمكينهم في مختلف نواحي الحياة، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في المجتمع. جاء ذلك خلال افتتاحه معرض إبداعات أصحاب الهمم الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي، بمشاركة مراكز وجهات حكومية معنية بأصحاب الهمم.

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا: «دولة الإمارات من الدول الرائدة في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع؛ بفضل القيادة الرشيدة التي سخرت الإمكانات والخدمات كافة لتوفير أفضل أنظمة الرعاية المتكاملة لهم، والبيئة المؤهلة التي ساهمت من إطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم للجميع».

وأضاف «نثمن جهود الجهات والمؤسسات المعنية برعاية وتعليم أصحاب الهمم والتي عملت بكل اقتدار على صقل مهاراتهم وإبداعاتهم وتمكينهم على الاندماج في المجتمع، وإتاحة الفرص أمامهم للمساهمة في مسيرة التنمية لدولة الإمارات».

وتفقد الشيخ ماجد مع هيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وعبدالله علي بوعصيبة، مدير المركز الإبداعي بأم القيوين، وممثلو الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، المعرض الذي يعرض إبداعات الطلبة التي تنوعت بين أعمال فنية وحرفية مبتكرة عكست قدرتهم على تحقيق الإنجازات على الرغم من التحديات التي تواجههم.



مشاركات متعددة

شملت المشاركات في المعرض، مشاركة مركز الفن للجميع التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بعرض 10 لوحات فنية، بالإضافة إلى الرسم الحي الذي قدمه فنانون من أصحاب الهمم منهم الفنانة الإماراتية موزة بنت زيدان التي ترسم بالقدم لتعرض على الحضور 3 لوحات فنية من مجموعتها الخاصة. كما عرض مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الأعمال الفنية للمنتسبين للمركز والتي ضمت مشاركات للصناعات اليدوية لفن الخزف والنحاس.

وتضمنت المشارَكات مشاركة نادي دبي لأصحاب الهمم الذي شارك منتسبوه بعرض منتجاتهم الفنية والحرفية المبتكرة.

إلى جانب ذلك، شملت المشاركات عرض شاعر أصحاب الهمم خليفة الكعبي إصداراته من الشعر النبطي وسرد بعض قصائده على الحضور.. كما شارك مركز أم القيوين للتوحد بعرض عدد من الفقرات الفنية، وقدم طلبته فقرة موسيقية، وعرض أحد الطلبة المنتسبين للمركز قصة لرسوماته الخاصة.

وعبر الشيخ ماجد عن سعادته وإعجابه بالأعمال الإبداعية، التي أظهرت إتقان ودقة أصحاب الهمم في تنفيذ أعمالهم بصورة فنية ومبدعة، تلا ذلك قيام الشيخ ماجد بتكريم الجهات المشاركة في المعرض، والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين من أصحاب الهمم.