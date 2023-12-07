السينما المغربية تتألق في «البحر الأحمر السينمائي»

محمد نجيم (الرباط)

تشارك المغرب بأفلام طويلة وقصيرة موزعة بين الروائي والوثائقي والتحريكي، لصنّاعها من بلدان آسيا وأفريقيا والعالم العربي. وانضمت المغرب إلى الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المنظم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حتى 9 ديسمبر. وتتمثل مشاركة المغرب في هذا المهرجان الذي ينظم تحت شعار «قصتك بمهرجانك»، ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج والمنتج باز لورمان، وتتمثل بفيلم «كواليس» للمخرجَين عفاف بن محمود وخليل بن كيران، وتدور أحداثه حول فرقة للرقص المعاصر تؤدي عرضاً نابضاً بالحياة على المسرح، في بلدة صغيرة في الأطلس المتوسط، وخلف الكواليس تسود بعض التوترات. عفاف بن محمود «عايدة»، فنانة يتسبب شريكها «هادي» بإيذائها، ويجب على الفرقة أن تشق طريقها عبر الغابة للحصول على أقرب مساعدة طبية.

ويشارك في المهرجان فيلم «55» للمخرج المغربي عبد الحق العراقي وبطولة الشعيبية العدراوي، أميمة باريد، محمد عاطف، أيمن دريوي، مونية لمكيمل، محمد نعيمان، مجيدة بن كيران، نبيل عطيف، للا هشوم، وطارق البخاري. وتدور أحداثه في صيف 1955، وقبل أشهر قليلة من حصول المغرب على استقلالها. يعيش «كمال» البالغ من العمر 11 عاماً في مدينة فاس مع «عائشة» وزميلاتها الطالبات في جامعة القرويين، حيث يكتشف المقاومة وينضم إليها من أجل الحرية. ويعود المخرج المغربي عبد الحي العراقي إلى خمسينيات القرن الماضي، وما شهده من أحداث مؤثرة. وكانت صورت مشاهد الفيلم في مدينة فاس التاريخية.

وتشارك المغرب في قسم «اختيارات عالمية» بـ3 أفلام فازت بجوائز قيمة في مهرجانات دولية كبيرة مثل «كان» و«ساندانص»، وهي: «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير، «عصابات» للمخرج كمال الأزرق، و«أنيماليا» للمخرجة صوفيا العلوي. والأفلام تشارك في مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته الـ20، وفي سوق البحر الأحمر يشارك المخرج والكاتب عبدالله الطايع بفيلم «الكنز»

ويقدم المهرجان لزواره أكثر من 64 فيلماً متنوعاً، منها 36 فيلماً طويلاً وقصيراً من السعودية، 11 فيلماً ضمن قسم «روائع عربية»، و17 فيلماً ما بين الروائي والوثائقي والتحريك من أنحاء آسيا وأفريقيا والعالم العربي. ووقع اختيار لجنة تنظيم المهرجان على الممثل المغربي أسعد بواب، ليكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة.