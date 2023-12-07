جائزة عوشة بنت خليفة السويدي تمدد موعد استلام المشاركات

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جائزة عوشة بنت خليفة السويدي أن آخر موعد لاستلام المشاركات في الدورة الثالثة للجائزة، والتي تحمل عنوان «دستور عوشة»، هو 15 ديسمبر الجاري.

وتم فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة عوشة بنت خليفة السويدي في حقل القصيدة النبطية، وحقل الدراسات الأدبية، بتاريخ 1 يوليو الماضي، أما حقل الإلقاء لإحدى قصائد عوشة والمخصصة لطلبة المدارس فقد بدأ استلام المشاركات منذ تاريخ 1 سبتمبر الماضي. وسيتم الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين في 27 يناير 2024.

ويذكر أن الجائزة انطلقت منذ 3 سنوات، وتهدف إلى إرساء تاريخ الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» العريق، وإرثها الشعري النابض بالهوية الوطنية والروح الإماراتية والجزالة اللغوية في العمق بالمفردات التي تعد نموذجاً شعرياً يحتذى به. حيث إن الشاعرة تعتبر من أهم رموز الشعر النبطي محلياً وخليجياً، ويظل منجزها الشعري حاضراً ومتداولاً بين كافة الأجيال.

ويتكون مجلس أمناء الجائزة من رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتورة رفيعة غباش، وأمين عام الجائزة عبدالسلام المرزوقي، وأعضاء المجلس كل من: وليد راشد الزعابي (الإمارات)، مريم النقبي (الإمارات)، الدكتورة نادية عبدالوهاب خوندنة (السعودية)، هزاع أبوالريش (الإمارات)، وتم أثناء الدورة الحالية للجائزة انضمام أعضاء جدد إلى مجلس الأمناء، وهم: الدكتورة فاطمة محمد السويدي (قطر)، وعتيق الكعبي (الإمارات).

وقالت د. رفيعة غباش: «إن الجائزة تعكس رؤية الشاعرة، ورؤى فكرها الإبداعي المتجذر في وجدان أبناء المنطقة، ما جعل الجائزة تسلط الضوء على الشعر النبطي، الذي تشتهر به الإمارات ومنطقة الخليج، وبالأخص قصائد «فتاة العرب» لما تحمله من معانٍ وجزالة وعمق في المفردات والصور اللغوية البليغة». مشيرة إلى أن الجائزة في دورتها الثانية حصلت على إقبال جيّد، حيث بلغ إجمالي المشاركات 54 مشاركة من ضمنها: 24 مشاركاً في القصيدة النبطية، 18 مشاركة في الدراسات الأدبية و12 مشاركة في حقل الإلقاء لطلبة المدارس.

وأوضحت رئيس مجلس الأمناء، في الدورة الثالثة والحالية التي تحمل عنوان «دستور عوشة»، هناك أربعة حقول رئيسية، وهي: تكریم شخصیة عامة، لها إسهاماتها في الأدب والشعر، جائزة أفضل قصیدة نبطیة، جائزة أفضل دراسة أدبیة عن شعر عوشة، ولطلبة المدارس جائزة أفضل إلقاء لإحدى قصائد عوشة. لافتة إلى أن حقل القصيدة النبطية يتطلب من المشارك تقديم قصيدة يبدع من خلالها بتسجيل رؤيته.

الجدير بالذكر أن الجائزة عملت خلال الثلاث السنوات الماضية على جهود مضنية للتواصل مع الجمهور، وإيصال فكرة الجائزة ورؤيتها وأهدافها ورسالتها من خلال موقعها الرسمي الخاص بالجائزة.