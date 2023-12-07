مهند كريم: المسرح الإماراتي متطور وكوادرنا الفنية واعدة

ساسي جبيل (تونس)

قال المخرج الإماراتي مهند كريم إن المسرح الإماراتي يشهد تطوراً نوعياً على مستوى الشكل والتقنية والأفكار والعناصر البشرية والكتابة والسينوعرافيا، وهذا يعود إلى الدعم غير المسبوق من الدوائر المختصة بالشأن الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشارك مسرحية «أغنية الرجل الطيب» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح ومن إخراج مهند كريم، ضمن الدورة الـ 24 لأيام قرطاج المسرحية، حيث عرضت أمس الأول وشهدت إقبالاً جماهيرياً وحضوراً لافتاً للنقاد والمسرحيين وعدد من نجوم المسرح العربي، بالإضافة إلى لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان. والمسرحية من تمثيل أحمد أبو عرادة، نبيل المازمى، شريف عمر، ميرنا معلولي، عبدالله الخديم، تصميم إضاءة عبدالله الحمادي، تصميم جرافيك نور كزار، مدير إنتاج نبيل المازمي، تصميم ديكور وأكسسوارات وتصميم وتنفيذ الصوت والمؤثرات وإخراج مهند كريم.

وأكد الإعلامي التونسي علي الخميلي أن هذا العمل من أبرز الأعمال التي شاهدها، حيث تميز بحرفية عالية ودقة في الطرح والرؤية، ما يؤهل هذا العمل للحصول على جائزة خلال هذه الفعالية الدولية.

من جهته، تحدث المخرج الإماراتي مهند كريم لـ«الاتحاد» عن المشاركة الإماراتية في هذه الفعالية الدولية ضمن المسابقة الرسمية، وعن الإشعاع الثقافي الإماراتي في ظل الدعم الموصول للثقافة والفنون والتراث في الدولة.

وعن مسرحية «أغنية الرجل الطيب» يقول: المسرحية تروي عن المفتش الحدودي السابق الذي يواجه أخلاقياته حين يطرح عليه مسؤول فاسد التجسس على كاتب مسرحي لأجل أغراضه الشخصية، وبعد البدء بعملية المراقبة المثيرة خلال الأحداث يصطدم المفتش مرة أخرى بحاجز أخلاقياته وإنسانيته، ويتحول من مراقب لهؤلاء المثقفين إلى حام لهم. وتبدأ لعبة الشك والحيرة بين المفتش ونفسه وتساؤلاته الوجودية حول جدوى مهمته وحياته ومصيره. وتنطلق أحداث العرض من نقطة التفتيش الحدودية بين جمهوريتي شرقستان وغربستان، حيث يسلط الضوء على محاولات البعض للمرور إلى الجانب الآخر حالمين بالحرية، ولكن يصدمهم رفض المفتش لأنهم لا يحملون التصاريح، ولكن مع كثرة الإخفاقات التي تحدث في عهده تتم إقالته ويحكم عليه بالسجن الانفرادي، وتتوالى الأحداث.



دعم موصول

وأكد المخرج الإماراتي مهند كريم أن الحراك المسرحي الحقيقي الذي تعيشه دولة الإمارات يأتي بفضل الدعم غير المسبوق من قبل دوائر الثقافة في الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي الحركة المسرحية اهتماماً كبيراً ودعماً موصولاً ما حقق إلى الكثير من الأهداف، ويتم الآن رفد المشهد المسرحي في الإمارات بكوادر شابة تبدو واعدة من خلال مشاركاتها في العديد من الفعاليات والاستحقاقات المسرحية في الداخل والخارج.

وعن المشاركة الإماراتية ضمن المسابقة الرسمية في أيام قرطاج المسرحية قال مهند كريم: تقبلنا الدعوة الكريمة بكل ود وحب، فهذا المحفل الدولي يدعونا لنقدم الأفضل، ويجعلنا نجتهد لتقديم أفضل صورة عن المسرح الإماراتي، ما يحقق الإشعاع المنشود الذي يجعل دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة في مجال الإبداع المسرحي، مثلما هو الحال في قطاعات مختلفة، والعمل الثقافي قوة ناعمة ترفد مختلف المجالات الحياتية.

وأضاف: عرضنا يعتمد على المسار التقليدي أو الكلاسيكي في طرح القصة، وهو ما يجعل المشاهد يتفاعل ذهنياً وفكرياً، فالعرض عبارة عن مظاهر متدفقة من الأفكار المكتنزة بالأسئلة. وأتمنى أن ينال العرض استحسان جمهور قرطاج، وهي فرصة مهمة لتقديم الأفضل، وكل ما نبتغيه هو إيصال الفكرة إلى الجمهور الشعوف بمسرح يحكي هموم الناس، وهمنا الأول والأخير أن نكون خير ممثلين للمسرح الإماراتي خارج حدود الدولة.



تفاعل إيجابي

قال الفنان أحمد أبوعرادة، بطل المسرحية، إن تفاعل الجمهور كان إيجابياً جداً، فالجمهور التونسي وكما هو معروف ذواق للمسرح والفن بصورة عامة، وقد كانت آراء الجمهور بعد العرض إيجابية في مجملها، وأعتقد أن «أغنية الرجل الطيب» أوصلت رسالتها للجمهور العريض الذي شاهدها.