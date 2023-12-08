«أبوظبي للغة العربية» يطلق «أيام العربية» في منارة السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار احتفالات اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر، يُطلق مركز أبوظبي للُّغة العربية الدورة الافتتاحية من فعاليات «أيام العربية» خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر 2023 في منارة السعديات بالمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، مستلهماً شعار احتفالية اليونسكو «العربية لغة الشعر والفنون».

يشهد المهرجان جدولاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات التي تستهدف الناطقين بالعربية وغيرها، وتسعى إلى تعزيز المعرفة باللغة العربية وثقافتها وتجلياتها الفنية والثقافية والحضارية، والتعريف بمفكريها ومبدعيها قديماً وحديثاً، عبر تقديم تجارب لغوية ممتعة تجمع بين الموسيقى والشعر والخط والأفلام والفنون البصرية، ما يعكس روح العربية كلُغةٍ حيَّةٍ وعصرية.

ويشارك في فعاليات «أيَّام العربية» مجموعة كبيرة من الفنانين والموسيقيين والشعراء والكُتَّاب ضمن عروض تمزج ما بين اللغة العربية والثقافات العالمية، كفرقة «المولد» الإسبانية، التي ستقدِّم عرضاً غنائيّاً موسيقيّاً من أشعار تستلهم التراث الأندلسي، وفرقة مسرحية روسية من طلاب الكلية العليا للاقتصاد، مع عرض مسرحيّ مستوحى من المقامات، إلى جانب أعذب الأنغام الشرقية مع الموسيقار نصير شمَّة.



لغتنا الجميلة

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تُسلط» أيام العربية «الضوء على لغتنا الجميلة التي تفتح آفاقاً واسعة للإلهام والإبداع الثقافي والفني، وتُشكل ركيزة رئيسية لهويتنا الثقافية. ويكتسب إطلاق دورة المهرجان الافتتاحية بالتزامن مع احتفال اليونسكو السنوي باليوم العالمي للغة العربية زخماً إضافياً يُعزز مكانة هذا الحدث الثقافي الجديد. ويُسهم الانفتاح على تعلم اللغة العربية وفنونها وتشجيع استخدامها في غرس بذور التفاهم بين الثقافات، وبناء جسور للحوار بينها، ودعم مقومات تراثنا المادي والمعنوي. ويجمع المهرجان أصواتاً مختلفة من فرسان العربية ودارسيها بروح الإبداع والتبادل الثقافي».

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «مهرجان «أيام العربية» منصة سنوية لعشاق اللغة والثقافة العربية للالتقاء معاً والاحتفاء بحاضرها ومستقبلها وإرثها الحضاري العريق. ومن خلال دعم مواهب العربية العريقة والواعدة، سيصبح المهرجان موعداً ثقافيّاً رئيساً في تقويم أبوظبي، وسيساعد جيل الشباب الناطقين بالعربية، وغير الناطقين بها، على التَّعرُّف على إمكاناتها غير المحدودة، وإلهامهم لتوظيفها في مختلف مجالات المعرفة والإبداع».



معارض وأنشطة تفاعلية

ويشمل برنامج المهرجان مجموعة متنوعة من المعارض الفنية، والأنشطة التفاعلية، من بينها معرض «عنترة.. شاعر الحب والفروسية» للفنان الدكتور محمود شُوبر، ومعرض لأبرز الأعمال الفنية من جائزة كنز الجيل 2023، ومجلس «موقدة النار» (وهو ما درج الإماراتي على تسميته منذ القدم بالحظيرة للسمر وسرد الحكايات)، وعروض لأفلام عربية من سينما عقيل، وورش عمل للخط العربي والشعر والرواية، إلى جانب عروض تجسد شخصيات ثقافية عربية تراثية.

ويضم البرنامج أيضاً جلسات حوارية ومناقشات أدبية مع نخبة من الشعراء والفنانين والأدباء، بمن فيهم الفنانة منى زكي، والفنان مروان خوري، والشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر المنصف الوهايبي، والدكتور علي جعفر العلاق، والفنانة التشكيلية نجاة مكي، والأديبة والشاعرة ومخرجة السينما نجوم الغانم، والإعلامية سارة دندراوي، والمطربة ريما خشيش، والموسيقار مصطفى سعيد، والفنانة الصاعدة سلوى الأحمد.

ويبحث البرنامج العديد من المواضيع التي تمسُّ صُلب اللغة العربية في الشعر والفنون، من رحلة الشعر العربي في عالم النغم والإيقاع، وآفاق الترجمة العربية، والتأثيرات الثقافية واللغوية للموسيقى العربية والقصيدة المغنَّاة، والتحولات والتحديات في مناهج اللغة العربية، والفنون التشكيلية والخط العربي، والدراما والمسرح ودور الأدب العربي في تعزيز التسامح وفهم الثقافات المختلفة.

وتم التعاون مع «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم أحد حوارات «شعرية اللغة وفنية القصيدة» كما يقدم بيت العود العربي موسيقى فريدة خلال المهرجان.



قائمة مميزة من الأغاني

أطلقت «أنغامي» قائمة مميزة من الأغاني تحت عنوان «Arabian Days». وتضم قائمة الأغاني المقدمة 26 قصيدة مغناة بأصوات عربية فريدة، تعود إلى فنانين كبار، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبده وفيروز وماجدة الرومي وأصالة نصري وليندا بيطار وعبير نعمة وبلقيس وحسين الجسمي. وسيتم تقديم اشتراكات مجانية لخدمة «أنغامي+» لجميع زوار «أيام العربية».