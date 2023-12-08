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التعليم والمعرفة

فاطمة الحمادي: أحب أن أصنع إبداعاً من اللاشيء

فاطمة الحمادي
9 ديسمبر 2023 01:39

الظفرة (الاتحاد)

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فاطمة الحمادي فنانة شابة تشارك في ركن الفن بمهرجان الظفرة للكتاب بلوحات ورسومات مميزة، وفي حديثها لـ«الاتحاد» قالت: أحببت الفن بشتى أنواعه وتعلمت بأن الفن لا يعتمد على الموهبة فقط، ولكنه يحتاج إلى ممارسة لاكتساب مهارة تمكن الفنان من إبراز عمله بشكل مميز. وأضافت: أستمتع بتنمية مهاراتي من خلال تجربة أشياء وأساليب جديدة دائماً، حتى أنني أسعى لأن أصنع من اللاشيء إبداعاً يجذب أنظار الآخرين. ويزداد شغفي في الفن يوماً بعد يوم، حتى أصبح الفن جزءاً كبيراً من شخصيتي، فشاركت في عدة معارض في عاصمتنا الحبيبة منها معرض الصيد والفروسية وقصر الحصن ومهرجان الظفرة المائي، وسعيدة بمشاركتي في معرض الظفرة للكتاب لهذه السنة.  وعن أسلوبها الفني تقول: أحب أن أستوحي رسوماتي من عاصمتنا أبوظبي، حيث يجذبني رسم الخيول والغزلان وطبيعة عاصمتنا وتراثها الأصيل.

فاطمة الحمادي
مهرجان الظفرة للكتاب
الإمارات
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