في محاضرة بمهرجان الظفرة للكتاب: المرأة الإماراتية تجاوزت التحديات بدعم القيادة الرشيدة

سعد عبد الراضي (الظفرة)

شهد المسرح الرئيسي للحديقة العامة بمدينة زايد، محاضرة حول «المرأة بين تجاوز التحديات وتحفيز الابتكار»، قدمتها كنه الناصري المدربة المعتمدة، وعضو بمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية.

واستعرضت الناصري في محاضرتها التحديات التي واجهتها المرأة الإماراتية في ستينيات القرن الماضي، من ظروف صعبة، حيث كانت تلك الظروف بمثابة التحديات الحقيقية بالنسبة للمرأة، أما اليوم فلا توجد تحديات تذكر أمام تمكين المرأة وتحقيقها للعديد من الإنجازات.

وتحدثت كنة عن صعوبة الحياة التي عاشها الناس- لا سيما النساء- قديماً في مدينتي العين وأبوظبي، والتي تغيرت نحو الأفضل بفضل حكمة وقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكان أول من عمل على تمكين المرأة الإماراتية قبل ظهور مصطلح التمكين، حيث افتتح أول مدرسة لتعليم البنات مشجعاً الناس على تعليم بناتهن، ثم حدثت النقلة الحقيقية لتمكين المرأة وتجاوز التحديات بإنشاء جمعية المرأة الظبيانية، بهدف رفع الوعي عند المجتمع، وتعزيز أهمية العلم والتعليم للفتيات. وقالت كنه: إن تحديات المرأة اليوم تكمن في الموازنة بين البيت والعمل وتربية الأطفال، والتي يمكن تجاوزها بالتنظيم والتخطيط، والابتعاد عن الغضب وضبط النفس، واللجوء إلى الحكمة والصمت في التعامل مع الأحداث والمواقف، وأضافت أن المرأة يجب أن يكون لديها وعي ذاتي، من خلال معرفة نفسها وصفاتها والتركيز على الإيجابية وتنميتها، والابتعاد عن البيئة السامة والطاقات السلبية التي تقتل الإبداع، داعية المرأة إلى القراءة قدر المستطاع، فهي مهمة جداً لرفع الوعي الذاتي وهي مفتاح التميز.

وقدمت كنة مبارك للمرأة مجموعة من النصائح تتمثل في تجاوز الماضي والظروف الصعبة أو الظلم أو الفشل، ومسامحة النفس والآخرين والبدء من جديد، وقالت إن المرأة القوية هي التي تفهم نفسها من الداخل وتكتتشف مهاراتها ومواهبها.