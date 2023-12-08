ملاك محمد تبدع في رسم مشاهد «ليالي الشعر»

الظفرة (الاتحاد)

تُبدع الفنّانة ملاك محمد كل ليلة في رسم لوحة جديدة لكل من الشعراء المشاركين في برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس»، وفي ختام أمسياتهم تقدّم لوحاتها هدية لهم تقديراً لمساهماتهم. وعلى مدار ساعة متواصلة تقريباً، هي مدة الأمسية، تحيك ملاك لوحتها البديعة لترسم صورة الشاعر وتصوّر أجواء الليلة وتضعها في خلفية المهرجان. وتجسّد فقرة الرسم الحيّ، التي تقدّمها الفنّانة الشابّة، فكرة جديدة خلّاقة، ابتدعها مركز أبوظبي للغة العربية في مهرجانات الكتب، وقدّمت لأوّل مرّة في مهرجان العين للكتاب 2023، واستمرّ تقديمها في مهرجان الظفرة للكتاب، الذي تتواصل فعّالياته في الحديقة العامة بمدينة زايد لغاية 10 ديسمبر الجاري.

تقول ملاك، وهي مهندسة معمارية تعمل في مجال الحفاظ على المباني الثقافية في مدينة العين مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «أتوجّه بداية بالشكر إلى مركز أبوظبي للغة العربية الذي يسعى دائمًا لتمكين وتشجيع المواهب الناشئة والشابّة وتقديم الدعم اللازم لهم، لإتاحته لي الفرصة لتقديم موهبتي للجمهور من خلال فقرة الرسم الحي ضمن برنامج ليالي الشعر».