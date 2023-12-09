عبدالملك بن كايد القاسمي يشيد بنجاحات «سوق الفن» برأس الخيمة

أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالنجاح المميز لفعالية «سوق الفن» التي نظمها «ديزاين جاليري» احتفالاً بعيد الاتحاد بمنطقة الرفاعة. استمرت الفعالية يومين، تخللتها الورش والعروض الموسيقية والفنية، بإشراف المهندس طارق إبراهيم السلمان.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في مجلسه بمنطقة السيح برأس الخيمة، أمس، المهندس طارق إبراهيم السلمان رئيس اللجنة المنظمة للفعالية، الذي اطلع منه على جهود الجاليري وأهدافه في دعم الفن التشكيلي وربط الفنانين بالجمهور من خلال استضافة أعمالهم التشكيلية في أجنحة الجاليري طوال أيام السنة، وإتاحة الفرصة في التواصل المباشر مع عشاق الفن التشكيلي.

رفع الذائقة الجمالية

وأكد معاليه على دور الفعاليات الفنية التشكيلية في رفع الذائقة الجمالية ونشر الثقافة الفنية البصرية، وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في نشر الثقافة العامة وتشجيع الناشئة على تذوق جماليات الفن التشكيلي.

وشكر الشيخ عبدالملك القاسمي اللجنة على اختيارها للفعالية الجمالية التشكيلية والإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الثاني والخمسين في ظل القيادة الرشيدة بالدولة، وما تحقق بفضل جهود المؤسسين من القادة والمخلصين من شعب الإمارات في بناء دولة عصرية شملت باهتماماتها كافة مناخي الحياة وجمالياتها، ومنها دعم الثقافة والفنون ونشر المراكز الثقافية والفنية ورعاية المواهب الوطنية.

وأشاد معاليه بمبادرة فعالية سوق الفن في تعليم الناشئة طرق عمل الأعمال التشكيلية والأواني الفخارية وأبرزها آنية «البرام» ومفردها «برمة» باللهجة المحلية وتعني قدور الطبخ الفخارية، والتي اشتهرت بها كثيراً ورش الفخار القديمة عبر التاريخ في منطقة شمل برأس الخيمة.

من جانبه، شكر المهندس طارق السلمان الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي على اهتمامه الداعم للعمل الثقافي والتوثيقي والمتحفي برأس الخيمة، وما يمتلكه معاليه من تحف تراثية قيمة وقديمة في شتى المجالات.

مشاركة عالمية

شارك في فعالية «سوق الفن» 35 فناناً من الإمارات والعالم قدموا أكثر من 700 عمل تشكيلي من كافة المدارس والخامات في صالات ديزان جاليري، بإشراف مدير الجاليري الفنان الأميركي هارون مسك. وتضمنت الفعالية ورشاً فنية تشكيلية للأطفال في ديزاين جاليري قدمها سبعة فنانين، بالإضافة إلى قيام المشاركين برسم المعالم السياحية على خريطة كبيرة للإمارات في مدخل الجاليري.

كما تضمنت الفعاليات ورش الخزف والفخار والرسم على الوجه والحناء، وصنع الشموع والصابون والمجوهرات والأكسسوارات، وتصوير اللقطات التذكارية بالملابس الإماراتية للرجال والنساء ومع الصقور، وتذوق الأطعمة الإماراتية والمنتجات الزراعية ببازار الفعالية.