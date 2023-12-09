شاعرية الألوان في لوحات الجباري

محمد نجيم (الرباط)

يأخذنا الفنان التشكيلي المغربي معاد الجباري في نزهة جمالية يعرفنا فيها على أحدث أعماله الفنية التي قدمها مؤخراً في مدينته ومسقط رأسه أصيلة، في معرض يُركز فيه على تكثيف البؤر الجمالية في مساحة من الألوان الفاتحة المستمدة من زرقة البحر وصفاء السماء في تلك المدينة الثقافية. كما أن براعة الفنان في ضربات الريشة ورسم عوالم بصرية تريح العين وتفتح المتلقي على آفاق الحلم والتخييل، وتعد حركات الريشة في أعمال الفنان معاد الجباري سيمفونية لونية محملة بالبهاء وتطريز الخطوط وجمالية الكتل والفراغات، التي يتمحور حولها العمل البصري المنصهر في اللغة التجريدية في سياق يقوم على هندسة البعد الجمالي في اللوحة، حيث يقوم الفنان على استدعاء مجموعة من الرموز والإشارات الملتقطة من المكان والمحيط وفق رؤية الفنان وفلسفته المتنوعة بتنوع الأشكال والخامات.

اكتشاف المعنى

قال الفنان معاد الجباري خلال افتتاح المعرض: إنه يحاول تضمين أعماله الفنية نوعاً من «التعقيد»، وذلك بطريقة تثير فضول الجمهور وتدفعه للتفكير العميق من أجل اكتشاف معاني لوحاته. ويقول: «هذه المجموعة المعروضة اليوم هي ثمرة سنة من العمل».

فإذا كانت اللوحة هي عملية بسط الألوان على دعامة لتجسيد موضوع ما... فبالنسبة إلى معاد الرسم الهجين باستخدام المادة والعمل على تثبيته باستعمال مهارات معتمدة وتفكير جاد ما هو إلا بحث عن هوية تشكيلية موثوقة وتأكيد على وجود رؤية فنية واعدة وجريئة. إن أعماله، بحسب شهادة الناقد الدكالي عبد الرفيع، تذكرنا بالهلاوس النابعة فقط عن الصورة الذهنية للواقع المعيش، والتي تلتقط التهيؤات الأخرى في خيال الفنان، وبالتالي في محتوى العمل. ونادرًا ما يكون التجريد بالنسبة له هدفًا في حد ذاته. إنه مظهر وأسلوب عمل، وعملية تسمح للعمل بالارتقاء والتناسق بفضل جدلية تشكيلية أصيلة وشخصية مثالية، لوحاته الرصينة الشعرية والعاطفية ترقى لمستوى حماسة تشكيلاته وأعماله ليست بسيطة بأي حال من الأحوال فهي تستنبط من رحيق نضجها حمولات جمالية ناتجة عن تأثير تقنيات تعبيرية وإبداعية للطلاء والملمس والمادة، الأشكال في أعماله غير واضحة باستمرار، وغالباً ما يتم إخفاؤها عن طريق خلق تداخل بين المقروء وغير المقروء والخيالي والواقعي، والعفوي والمتحرر. ولعل تباين الإيقاعات والمواد والرسومات وجميع العناصر والمفاهيم التشكيلية التي يستخدمها، يجعلها تلتقي وتتردد في مساحات منتظمة، وفقاً لأهوائه كفنان وبحسب ما يعيشه في الحياة اليومية وفي مرسمه.