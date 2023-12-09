جلال برجس: حين أسافر تصير نافذتي العقلية أكثر وضوحاً

شعبان بلال (القاهرة)

رحلة مشوّقة تمتزج بها سيرة الأمكنة بالكتب والسيرة الشخصية، يقدمها الكاتب الأردني جلال برجس في رواية «نشيج الدودوك» الصادرة حديثاً، والمرشحة ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2024، يجيب من خلالها عن تساؤلاته الشخصية حول ترحاله وسفره إلى بلدان عدة.

في نشيج الدودوك، يسافر الجسد والعقل والروح، ولكل سفر شكل وأثر، يتنقل بينها برجس في السرد، ويوضح: «نحن نتاج هذا الثالوث في ممارسة اللحظة اليومية، على صعيد المعيش، والتفكر، والتأمل، بمعنى آخر، نحن محكومون باللذة، والتنقيب عن الحقائق، وتمثل صفات الريشة حين يحملها الهواء بعيداً، وهذا يحدث لي على أرض الواقع إن كان هناك فاصل بين أرض الكتابة، وأرض الواقع عندي».

ويقول برجس لـ«الاتحاد»: رغم قناعتي بأنه ليس هناك حواجز بين اللحظة التي أمشي فيها على الرصيف في مدينتي، أراقبني، وأراقب الناس، وبين اللحظة التي أمشي فيها على رصيف الكتابة، أنظر إلى ما لا يريد الآخرون رؤيته ربما، في الحالتين تتعاضد ركائز هذا الثالوث لصياغة المشهد، مشهد جواني، ومشهد خارجي، أنا وهُم.

حين أسافر تحدث لي تقلبات جسدية أحبها، أصبح رغم نحولي البيولوجي أكثر خفة وأكثر بهجة، وتصير نافذتي العقلية أكثر وضوحاً لا غبار عليها، فأرى جيداً وتصير روحي مثل عصفور بات مقتنعاً بأن الريح هي الغصن الذي سيحط عليه ويبني عشه، مقتنعاً بمستوى جديد، لما رآه غاستون باشلار في مفهوم العش الدافئ.

لهذا حين كتبتُ «نشيج الدودوك» فإني قد كتبتني، بلا فواصل، أو مداميك، أو محسنات، كان السرد حليفي في نقل ما شعرت به، وما تأملته، وما تفكرت به في كل محطة، وأقصد المكان، القراءة والسفر وأنا، كنتُ أمرّنني على الرؤية، والرؤيا، لأكون كما أنا، لا كما يريد هذا الذي يقبع في عقلي الباطن، لهذا لم يمكن انتقالاً بين ركائز ثالوثنا، بل كان حالة من التماهي.

ثلاثة عوالم

رحلة إلى ثلاث دول، بريطانيا وأرمينيا والجزائر، شكلت أحداثها قوام الرواية، عن ذلك يقول الكاتب: «إنها ثلاثة عوالم، كل واحد منها له أثر وإيقاع، وأغنيات وأحزان، وبهجات، كل واحد له ما يميزه عن الآخر، كنت أتنقل بين تلك البلدان، لأراني أولاً، ومن ثم أرى تلك الأمكنة».

ويردف: «أنت لن ترى الشجرة كما هي على حقيقتها إن لم تر ظلك، هناك بلدان كثيرة سكنتني بحيث صار عندي مفهوم إضافي للوطن، إذ إن البلاد التي تدلك إليك، تعلق بك، وفي أرمينيا عرفت سرَّ ذلك الصوت الموسيقي الذي رافقني منذ الطفولة، كخلفية لكل سهواتي، وتأملاتي، سر الدودوك ونشيجه، سري وسر نشيجي.

ويختتم جلال حديثه عن الصعوبة التي يواجهها الكاتب أثناء كتابة سيرته الذاتية: «في لحظة الكتابة لا أفكر إلا فيما أشعر به، لهذا ليس هناك من تدخلات خارج سياق لحظتها المنفصلة عن كل شيء سوى مصادرها، أما عن التفكير بتلك الصعوبات فيأتي في مرحلة المراجعة، ولا أنكر أني تأملت عواقب تلك الجرأة، لكن أكبر المكاسب التي يمكن أن ينالها الكاتب هو الحقيقة، حين يجد أنه قد تصالح مع ذاته».