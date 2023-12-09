مجموعة متكاملة من الفعاليات لـ «تريندز»

الظفرة (الاتحاد)

في إطار حرصه على الحضور المعرفي الفاعل، يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في مهرجان الظفرة للكتاب 2023، الذي تستمر فعالياته حتى 10 من ديسمبر الجاري، حيث يقدم المهرجان تجربة غنية عبر مجموعة متكاملة من الفعاليات، ويستمد رؤيته من الموروث الثقافي، ويساهم في تعزيز قيم الإبداع والابتكار.

ويشارك «تريندز» في المهرجان بجناح خاص يتضمن مجموعة من إصداراته البحثية والفكرية، التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الاستدامة، والمناخ، والفضاء، وتمكين الشباب، ومجموعة متنوعة من الدراسات الاستشرافية.

وقد استقطب الجناح منذ اليوم الأول لافتتاحه في 4 ديسمبر، عدداً من المسؤولين والزوار، وقد اطلع الجميع على ما يحويه الجناح من إصدارات بحثية، مشيدين بجهود «تريندز» المعرفية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»: «على الرغم من انشغال تريندز ومشاركته الحالية في مؤتمر المناخ العالمي «COP28»، فإنه حرص على الوجود في مهرجان الظفرة للكتاب 2023، الذي يُعد من أهم الفعاليات الثقافية في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن مشاركة المركز في المهرجان جاءت تأكيداً على التزامه بنشر المعرفة والثقافة.

وأضاف الدكتور العلي أن جناح المركز في المهرجان يقدم مجموعة واسعة من إصدارات «تريندز» البحثية والفكرية، التي تُغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تهم الجمهور.

من جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع في «تريندز»، إن المشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب تشكل مناسبة مهمة للتواصل مع القراء والجمهور لاطلاعهم على طبيعة عمل «تريندز» ونتاجه البحثي، ومساهماته العلمية.