«ليالي الشعر» تحتفي بابن الظفرة الشاعر علي سالم برطاع الهاملي

الظفرة (الاتحاد)

شهد مسرح الحديقة العامة في مدينة زايد أمسية شعرية مميزة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2023، والذي يستمر حتى العاشر من ديسمبر الجاري، قدمت تجربة الشاعر علي سالم برطاع الهاملي تألق خلالها الشاعر بإلقاء مجموعة من أجمل قصائده.

وشارك في الأمسية، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية ضمن برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس»، الشاعر عبيد بن قذلان المزروعي حيث تولى إدارة الجلسة ومحاورة الضيوف، والشاعر حمد سالم الهاملي، والشاعر محمد أحمد الكندي، وتألق المطرب قصي المعمري في غناء قصائد شهيرة للهاملي على وقع إيقاع الموسيقيين عبد الله عبد الكريم وعلي البلوشي، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة ملاك محمد في فقرة الرسم الحي لشاعر الليلة، والذي حظي بتكريم خاص باسم المهرجان من خلال تقديم لوحة فنية تبرز مشاركته المتميزة.

وتألق ابن الظفرة الشاعر علي سالم برطاع الهاملي، في إلقاء قصائد وطنية وغزلية جميلة وسط تفاعل الجمهور، فيما تحدث عن تجربته الشعرية التي بدأها مبكرًا، وعن مشاركته في برنامج «شاعر المليون» التي حققت له شهرة كبيرة، داعيًا الشعراء الشباب إلى المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تبرز مواهبهم أمام الجمهور وتثري الساحة الشعرية بتجارب جديدة، واستهل الهاملي أمسيته بقصيدة «يا دارنا».

وأثرى الأمسية الشاعر حمد سالم بن برطاع الهاملي، الذي ألقى بعضًا من قصائده الجميلة، وأضفى بمشاركته على الأمسية أجواء تفاعلية بطرح لغز للجمهور من خلال الأبيات الشعرية، ثم قدم جائزة للفائز في نهاية الأمسية، في حين أشعلت مشاركة الشاعر الفنان محمد أحمد الكندي بالأمسية وإلقائه بعضًا من قصائده على أنغام آلة الربابة مشاعر الحنين إلى الماضي وتراث البادية والتي بدأها بقصيدة «تذكرني بالماضي».

وتتواصل فعاليات «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» على المسرح الرئيسي للحديقة العامة في مدينة زايد، طيلة أيام مهرجان الظفرة للكتاب 2023، حيث تقدم للجمهور كوكبة من أبرز شعراء الظفرة الذين أثروا الشعر النبطي بتجارب ملهمة.