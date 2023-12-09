الأحد 10 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الظفرة للكتاب يضيء على إبداعات الأسر المنتجة

الأسر المنتجة تعرض إبداعاتها بالمهرجان (من المصدر)
10 ديسمبر 2023 02:41

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الظفرة للكتاب» يحفز تبني قيم الاستدامة وترسيخها أسلوباً للحياة
مجموعة متكاملة من الفعاليات لـ «تريندز»

يحرص مركز أبوظبي للغة العربية على دعم الأسر المنتجة خلال فعّاليات «مهرجان الظفرة للكتاب 2023»، ويفسح المجال أمامها لتكون جزءاً من هذه التظاهرة المعرفية والثقافية والفنّية والمجتمعية المتميّزة. وتعكس مشاهد أكشاك الطعام، التي تقدّم من خلالها الأسر المنتجة أنواعاً مختلفة من الأطعمة والمأكولات، خصائص الكرم والضيافة والمحبّة التي تتميّز بها منطقة الظفرة. وقد استقطبت أكشاك الأسر المنتجة جمهور المهرجان من جميع الفئات، الذين حرصوا على إضافة تجربة تناول الطعام، الذي يعد جزءاً من التراث الملهم للمنطقة، إلى تجربتهم في ارتياد المهرجان وحضور فعّالياته. وعبّرت السيّدات المنتجات عن تقديرهن لمركز أبوظبي للغة العربية، على فسح المجال لهن ليكن ضمن هذه الاحتفالية التي تشهد إقبالاً كبيراً ومشاركة فاعلة من جميع سكان المنطقة. 
تواصل مباشر
تعرض أم حمد العامري، في مطبخها «لمسة الأولين» الذي يفيض برائحة الأم والجدّة الحنونة، مأكولات إماراتية تراثية. وتقول إنها افتتحت مطبخها قبل نحو 20 عاماً، وساعدها هذا المشروع في إعالة نفسها وأولادها وتعليمهم جميعاً، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب، الذي يتيح لها فرصة التواصل المباشر مع الجمهور.
وتحدّثت فاطمة المنصوري عن مطبخها «ما يوبكم»، وهي كلمة موجودة في التراث الإماراتي وتعني واجب الضيافة، وفيه أعدّت أصنافاً من الأكلات الشعبية التراثية، التراثية، مشيرة إلى خصوصية المشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب 2023، الذي يقدّم تسهيلات للأسر المنتجة ويدعمها.
ضيافة مجّانية
وعبّرت روضة المزروعي في مطبخها «سرايا الظفرة» عن حسن استقبال الضيف بتقديم ضيافة مجّانية للجمهور تشمل التمور والقهوة والشاي والأرز، وذلك من باب إكرام الضيف الذي تتميّز به منطقة الظفرة وأهلها.
وحظي كشك سلامة خليفان المزروعي، صاحبة «إس إم كِتشن»، بإقبال لافت من زوّار المهرجان، وقالت إنها كانت متشوّقة للمشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب كونه تجربة فريدة ذات خصوصية مختلفة، فهو مهرجان ثقافي شامل، لكنه في الوقت ذاته لم يغفل عن دعم الأسر المنتجة. وقدّمت عشبة سلمان المزروعي، في مطبخها «بي سويت أند مور» أصنافاً متعدّدة من المأكولات من المطبخ العربي، مشيرة إلى أنها تدعو الجميع لزيارة المهرجان لأنها تجربة ستبقى راسخة في أذهانهم وأذهان أبنائهم.
كما عرضت صاحبة مشروع «سوفت أند تندر سناك» برغر منزلياً أعدّ بجودة عالية، واستُخدمت فيه أجود أنواع المكوّنات. ولاقى مطبخها إقبالاً كبيراً من جمهور المهرجان، الذي أتاح لها، بحسب قولها، فرصة تعريف الناس بمنتجاتها واستقطاب المزيد من الزبائن الذين شجّعوها على افتتاح مطعم خاص بها، لا سيما وأن المنطقة ما تزال متعطشة لمثل هذه المشاريع المتميّزة.

مركز أبوظبي للغة العربية
مهرجان الظفرة للكتاب
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
انفجار في مبنى سكني بألمانيا
اليوم 10:11
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات إلى 80 كم على طريقين
اليوم 10:04
«خماسية العار» تطارد «البايرن»!
الرياضة
«خماسية العار» تطارد «البايرن»!
اليوم 09:44
أستون فيلا.. «قاهر العمالقة»
الرياضة
أستون فيلا.. «قاهر العمالقة»
اليوم 09:33
الإنتر «سعيد» وميلان «حزين» في «الكالشيو»
الرياضة
الإنتر «سعيد» وميلان «حزين» في «الكالشيو»
اليوم 09:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©