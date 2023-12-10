عائشة المنصوري: أسعى لتطوير الرسم على «المقصر»

الظفرة (الاتحاد)

يقدم مهرجان الظفرة للكتاب 2023، هذا العام، عدداً كبيراً من فناني وفنانات منطقة الظفرة، لإبراز مواهبهم ونشر إبداعاتهم أمام الجمهور.

وتألقت فنانات شابات بعرض أعمالهن الفنية المتميزة وعمل ورش لتعليم الفنون في ساحة الحديقة العامة لمدينة زايد طيلة أيام المهرجان، ومن بينهن الفنانة عائشة المنصوري، التي تقدم مجموعة أعمال فنية تتمثل في الرسم على المقصر، وهي ملابس إماراتية خاصة بالرجل يرتديها في فصل الصيف مصنوعة من قماش الشربت.

تقول المنصوري: «أحببت أن أطور هذا اللباس الإماراتي، فبدأت عام 2015 بالرسم عليه رسومات تراثية مختلفة، وقد شاركت بأعمالي في العديد من المهرجانات التي تقام في الإمارات، كما حصلت أعمالي على إعجاب جمهور مهرجان الظفرة للكتاب وشاركت فيه بعقد ورشة عمل للرسم على القماش لاقت تفاعلاً من الجمهور».