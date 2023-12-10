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«الظفرة للكتاب» يحتفي بزواره بعروض موسيقية حية

«الظفرة للكتاب» يحتفي بزواره بعروض موسيقية حية
10 ديسمبر 2023 20:56

سعد عبد الراضي (الظفرة)
يستقبل مهرجان الظفرة للكتاب 2023، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها»، زواره بعروض حيّة، تقدم فنوناً موسيقية متنوعة باستخدام آلات مختلفة شرقية وغربية، تبرز الدور الذي يقوم به المركز في نشر الثقافة والفنون على اختلاف أنواعها، وحرصه على إبراز المواهب، وتقديم تجربة متميزة لزواره.

على جنبات الطريق الموصل إلى الساحة الرئيسية للحديقة العامة بمدينة زايد، يصطف مجموعة من الفنانين الموسيقيين الشباب، يعزف كلّ منهم لحنه المتفرد، الذي يعكس من خلاله الأجواء الخاصة بالمهرجان والتي تفيض بالفرح والمحبة، حيث يبدع فنان بالعزف على الناي، فيما يقدم فنان آخر عزفاً منفرداً على آلة العود ليقدم ألحاناً شرقية تمتع المستمعين.

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في جهة أخرى، وشارع مقابل، يتألق أحد الفنانين في عزفه على آلة القانون تلك الآلة المتميزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد، ويقدم فنان آخر عزفاً متميزاً على آلة الكمان، وكذلك يفعل فنانون آخرون بالعزف على آلات مختلفة مثل الناي والقيثارة.

وقد عبرت عروض الموسيقى الحية عن هوية مهرجان الظفرة للكتاب 2023، وخصوصيته كاحتفالية شاملة تجمع بين الفنون والثقافة، والحاضنة للفنون والمشجعة لها، وكذلك عكست ارتباط الفنون بالأدب والثقافة ارتباطاً وثيقاً، كما دلّت على المكانة الثقافية المتميزة لمنطقة الظفرة وجمال طبيعتها وبيئتها المتنوعة.

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