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التعليم والمعرفة

عروض بلوي والسنافر وآنغري بيردز تجذب الأطفال

عروض بلوي والسنافر وآنغري بيردز تجذب الأطفال
10 ديسمبر 2023 21:11

سعد عبد الراضي (الظفرة)
جذبت العروض المسرحية التي قدمت على المسرح الرئيسي للحديقة العامة في مدينة زايد، عدداً كبيراً من الأطفال الذين تفاعلوا مع شخصياتها، واستمعوا إلى قصصها، ولعبوا معها، وقضوا معها أوقاتًا لا تنسى.
وقدم مهرجان الظفرة للكتاب 2023، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، عدداً من العروض المسرحية الترفيهية لشخصيات كرتونية شهيرة يحبها الأطفال، وذلك ضمن رسالته الهادفة إلى تقديم التعليم للأطفال والناشئة عبر الترفيه، وتضمنت العروض المسرحية: عرض بلوي وبينغو، وهما شخصيتان كرتونيتان يحبهما الأطفال، حيث قامت الشخصيات الكرتونية بمخاطبة الأطفال واللعب والرقص معهم على أنغام الموسيقى.

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شخصيات شهيرة
كما قدم السنافر بشخصياتهم الشهيرة: بابا سنفور، وسنفورة، وسنفور ذكي، وسنفور أخرق، بالإضافة إلى الشخصية الشريرة شرشبيل، عرضاً ممتعاً للأطفال، ووجهوا لهم رسالة من خلاله، وهي رسالة محبة للخير ونبذ الشر والعنف، حيث لقي العرض الذي قدم باللغتين العربية والإنجليزية حضوراً كبيراً من قبل الأطفال محبي السنافر.
كما شهد المسرح عرض "آنغري بيردز"، أحد أشهر الألعاب والأفلام والمسلسلات الكرتونية مع شخصياته الثلاث المحبوبة «ريد - تشاك - بومب» التي تبدو عابسة طوال الوقت، تفاعلاً كبيراً من الأطفال الذين فرحوا بلقاء هذه الشخصيات ومشاهدة عروضها المسلية.

مهرجان الظفرة للكتاب
مركز أبوظبي للغة العربية
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