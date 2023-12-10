«الظفرة للكتاب» يحتفي بجماليات الخط العربي

سعد عبد الراضي (الظفرة)

الخطاط علي عبد الله الحمادي الذي يشارك في ركن الفنون بمهرجان الظفرة للكتاب 2023، ويقوم بالإضافة إلى عرض أعماله بكتابة أسماء الصغار والكبار بخطه الجميل على أوراق الذكرى، يؤكد على أهمية تشجيع الأطفال على الكتابة بأيديهم، لذلك فإنه يرى أن الخطاطين لا يتوقف دورهم على إظهار الحرف الجمالي فقط، وإنما يمتد إلى نشر الخط العربي والترغيب فيه لتشجيع الجيل الجديد للتعرف على هذا الفن الجميل.

ويعرض الحمادي للجمهور مجموعة من اللوحات بعدة خطوط وهي الكوفي بأنواعه، والخطوط التي تكتب بقصب الخط، والخطوط الهندسية، بالإضافة إلى لوحة «الحلية الشريفة»، ويركز الخطاط علي الحمادي، خلال مشاركته في المهرجان، على إبراز الجانب الثقافي من خلال الورش التي يعقدها للناشئة لتعليم فنون الخط العربي، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يساهم في تعزيز اللغة العربية وتسليط الضوء على جماليات الحرف العربي من خلال ركنه الخاص بالخط العربي.

ويمتلك الحمادي متحفاً شخصياً يضم مصاحف ومخطوطات وقطعاً نادرة تتعلق بالخط العربي، بينها أكثر من 100 مصحف نادر، وآلاف القطع النادرة المعنية بالخط العربي من مختلف العصور الإسلامية.

ويقول الحمادي، عضو جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والحائز جوائز عدة في الخط العربي: «يتمثل دوري في المهرجان بنشر ثقافة الخط العربي من خلال طرق عدة، مثل كتابة أسماء الجمهور، أو كتابة العبارات الوطنية أو الدينية بمختلف الأنواع التي درستها، مع شرح أسرار الكتابة لكل شخص، والخط المستخدم ونبذة تاريخية عنه، فأنا لا أكتفي بالجانب الجمالي للخط، ولكن أتعداه إلى التعريف بالجانب المعرفي والتاريخي أيضاً».

وحول اهتمامه بالخط العربي يشير الحمادي، إلى أن علاقته به بدأت قبل 25 عاماً، حيث بدأ مع الخط الكوفي فدرس كافة أنواعه، مضيفاً أنه تلقى تعليمه في الإمارات في مركز الشارقة للخط العربي وتتلمذ على يد الخطاط المعروف محمد فاروق الحداد لأكثر من 15 سنة، حصل خلالها على 10 إجازات في الخط العربي.