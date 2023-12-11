الشاعر مبارك بن يافور العامري يختتم «ليالي الشعر»

الظفرة (وام)

أسدل مهرجان الظفرة للكتاب 2023 الستار على فعّالياته، التي انطلقت في الرابع من ديسمبر الجاري، تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها». واختُتم برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» بأمسية أحياها الشاعر مبارك بن يافور العامري، وألقى فيها عدداً من قصائده الغزلية التي تلاقت مع أنغام الإيقاع والموسيقى التي عبق بها المكان.

شارك في الأمسية الشعرية، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، الشاعر والإعلامي عبيد بن قذلان المزروعي، الذي ساهم بحضوره ومعلوماته الغزيرة حول التراث المحلي في إثراء ليالي الشعر. كما أثبت المطرب قصي المعمري حضوره الجميل على خشبة المسرح برفقة الإيقاعيين عبد الله عبد الكريم وعلي البلوشي. وتحدّث الشاعر العامري، نجل الشاعر الكبير يافور قران العامري، عن تجربته الشعرية وبداياته.

كما تطرّق الشاعر إلى مشاركته في برنامج شاعر المليون، التي لم يكتب له الوصول إلى نهائياتها لوفاة جدّه آنذاك وحزنه عليه، وهو ما دفعه إلى الانسحاب من البرنامج وعدم إكماله.