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«منيفة» تعرض قيم البادية في «الشارقة للمسرح الصحراوي»

مشهد من العرض (من المصدر)
12 ديسمبر 2023 02:30

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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«الشارقة للمسرح الصحراوي» يواصل فعالياته بجلسات فكرية

ضمن عروض مهرجان الشارقة السابع للمسرح الصحراوي، نقلت المسرحية الأردنية «منيفة»، كقصة حب بدوية ضمن أحداث الصحراء، جمهورها إلى حيث صفات البادية وكرم أهلها، عبر لوحات شعرية ورقصات متنوعة، فيما كان راوي العمل يضع الحضور بمحطات من الحب وتفاصيل تغير الزمان والمكان على شخصيتي المسرحية الرئيسيتين.
قام بتمثيل العمل، الذي أخرجه فراس المصري وكتبه أحمد طراونة، كل من الفنانين كرم الزواهرة، ومعتصم فحماوي، وغادة عباسي، وأريج دبابنة، ومحمد أبو دية، وزاهي حمامرة، فيما صمم الإضاءة محمد مراشدة.
العمل المقدم من فرقة المسرح الحر، حملت حكايته مجاهيل الصحراء وقطاع الطرق، لتصور المسرحية قصة حب تنشأ في ظل ظروف الإيثار والمساعدة وكرم الضيافة. وتوخى العمل الحب كقيمة إنسانية في المقام الأول، بغض النظر عن طبيعة المنصب أو المكانة الاجتماعية، خصوصاً عندما يقع المضيف في حب من يستضيفه، لتتعزز العلاقة بهذا الحب أخيراً، وتثمر بالزواج.  وتزخر البيئة الأردنية بالقيم والعادات البدوية الأصيلة، كبيئة حاضنة للأعمال الفنية.

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
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